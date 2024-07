Tony Effe: “Chiara Ferragni è solo un’amica e con Fedez non si è interrotto alcun rapporto”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Tony Effe smentisce le indiscrezioni relative al presunto flirt vissuto con Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez. Intervistato dal Corriere delle Sera, il rapper fa sapere che il legame con la nota influencer non nasconderebbe alcun risvolto romantico e aggiunge anche che il rapporto con il collega cantante non avrebbe subito alcuno scossone, diversamente da quanto circolato. “È solo un'amica e con Fedez non si è rotto nessun rapporto”, ha specificato Tony Effe, provando a chiudere così il cerchio a proposito delle indiscrezioni che lo hanno investito dopo essere stato fotografato con Ferragni in più di un’occasione.

Tony Effe: “Giulia De Lellis? Anche lei è solo un’amica”

Tony chiarisce che nemmeno quello con Giulia De Lellis sarebbe un legame romantico. “Anche lei è un'amica. Al momento non sono innamorato, lo sono stato. Arriverà, sto bene da solo, mi concentro sul lavoro”, ha spiegato il rapper che già qualche settimana fa si era detto single quando gli avevano chiesto del presunto flirt in corso con Giulia. De Lellis e Tony erano stati fotografati insieme a Napoli dopo avere assistito al concerto di Geolier e si erano ritrovati in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma, simpatia a parte, tra loro non ci sarebbe nulla di importante.

Tony Effe: “Mai stato rimbalzato, con le donne sono un principe”

Il rapper tesse infine le sue lodi da bravo ragazzo: “Magari passavo per violento, ma non lo sono. Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi. Non ho mai disprezzato le donne, mai. Con loro sono un principe”. E conclude: “Sono stato fidanzato anche 4 anni. Non ricordo di essere mai stato ‘rimbalzato’, penso di no. Ma è difficile che io ci provi con una. Se la cosa viene da sola, bene, l’aspetto fisico che ti colpisce non è tutto. Cosa cambierei di me? Dovrei ridere un po’ di più, essere più ottimista. Non riesco a godermi quello che faccio, penso sempre a quello che verrà dopo”.