Andrea Damante: “Tony Effe non è tra i miei amici veri. Io nel dissing di Fedez? Storie di ex fidanzate” Andrea Damante, in lieve imbarazzo, risponde a una domanda relativa al legame tra Tony Effe e la sua ex compagna Giulia De Lellis. E spiega perché Fedez lo aveva citato in una strofa del brano “L’infanzia difficile di un benestante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Andrea Damante, in lieve imbarazzo, ha risposto a una domanda relativa al legame tra Tony Effe e la sua ex compagna Giulia De Lellis, oggi fidanzata con il rapper. L’attenzione si era spostata sulla figura dell’ex tronista di Uomini e Donne quando Fedez, in piena “guerra musicale” con Tony Effe, aveva citato il nome di Andrea nel testo della canzone “L’infanzia difficile di un benestante”. “Andavi a calcetto insieme a Damante. Nel ruolo di infame, non di attaccante”, aveva rappato Federico Lucia facendo riferimento al triangolo tra Andrea, Tony e Giulia. Un triangolo sul quale è tornata la trasmissione Rai Playlist, in onda ogni sabato alle ore 14 su Rai2.

Andrea Damante protagonista de L’ospite involontario

Damante è stato intercettato da Gabriele Vagnato fuori casa sua nello spazio della trasmissione dedicato alla rubrica “L’ospite involontario”, una sorta di intervista semi-comica che prevede la partecipazione di un “malcapitato” interlocutore (qui il video, al minuto 24 circa). Il comico ha quindi chiesto a Damante se giocasse ancora a calcetto con Tony Effe e se fossero ancora amici. “Io non ci vado più a calcetto”, ha risposto il deejay, “Come mai Fedez ne ha parlato nel dissing? Penso per le vicende di ex e fidanzamenti”. Chiaro, quindi, il riferimento a De Lellis e alla relazione in corso con il rapper. Andrea ha quindi smentito che Tony sia tra i suoi amici più cari: “Amici? I miei amici veri sono 4 o 5”. Divertita la conclusione di Vagnato che si è proposto di partecipare alle partite di calcetto al posto di Tony Effe: “Tanto io non te le rubo le ex”.

L’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe fanno coppia fissa da qualche mese ma solo recentemente sono usciti allo scoperto pubblicando alcune foto di coppia sui rispettivi account Instagram. Il rapper e l’influencer avevano cominciato a frequentarsi da prima dell’estate, per poi ufficializzare la loro relazione a distanza di qualche mese dai primi incontri.