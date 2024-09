video suggerito

Tony Effe annuncia la nuova canzone contro Fedez, il titolo è Chiara Tony Effe annuncia l'imminente uscita della replica al dissing contro Fedez: sabato pubblicherà la nuova canzone dal titolo "Chiara".

A cura di Gaia Martino

Dopo la pubblicazione di L'infanzia difficile di un benestante di Fedez, Tony Effe ha deciso di replicare a sua volta annunciando una nuova canzone dal titolo Chiara. Il riferimento sembrerebbe chiaro: la Chiara del titolo potrebbe essere Chiara Ferragni, già citata da entrambi i rapper nel dissing iniziato già diversi giorni fa. Fedez nel suo ultimo testo ha accusato il cantante di Sesso e Samba di aver "scritto alla moglie", continuando così: "Quelli come te li chiamo infami". Prima dell'estate, in effetti, si parlava di un flirt tra l'imprenditrice digitale e Tony Effe, poi smentito da lui stesso: "Solo un'amica", disse.

L'annuncio della nuova canzone di Tony Effe

Dopo il commento tra le stories di Instagram ieri sera – "Che imbarazzo" – Tony Effe torna sui social per annunciare l'imminente uscita della sua nuova canzone. Non si tratta, però, di una qualunque: il titolo è Chiara e sarà – senza dubbi – una nuova replica a Fedez che ieri sera ha pubblicato un brano, L'infanzia difficile di un benestante, in cui lo cita più volte e mostra accanto a sé Taylor Mega, ex fidanzata del rapper romano. "Chiara, fuori sabato ovunque", la didascalia del nuovo post aggiunto pochi minuti fa.

Tony Effe nel primo pezzo del dissing aveva già tirato in ballo la Ferragni, rappando: "La Chiara dice che mi adora".

Il silenzio di Chiara Ferragni sul dissing

Nessuna risposta o reazione per Chiara Ferragni. Nonostante sia stata tirata in ballo nel dissing tra l'ex marito e il rapper romano, l'imprenditrice digitale non ha proferito parola riguardo quanto sta accadendo. Un gesto che dimostra la sua voglia di prendere le distanze dalla faccenda. A replicare, nelle ultime ore, è stata Chiara Biasi (anche lei citata da Fedez, accusata di "farsi di k*ta" con Tony Effe) che con un post su Instagram avrebbe reso pubblico il suo pensiero: "Coloro che odiano, odieranno. Noi ci eleveremo", le parole scritte in inglese e tradotte in italiano.