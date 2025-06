video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Cesare Cremonini allo Stadio San Siro: l’ordine delle canzoni a Milano Cesrae Crem,onini terrà questa sera, 15 giugno, il primo dei due concerti allo stadio San Siro di Milano: in scaletta sono previste canzoni come Logico #1, Marmellata #25, Nonostante Tutto, La nuova stella di Broadway e Ora che non ho più te. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cesare Cremonini

Questa sera, domenica 15 giugno, Cesare Cremonini terrà il primo di due concerti allo stadio San Siro di Milano dove si prevedono circa 50 mila persone, ovvero il sold out, come per tutto il tour, al punto da portarlo già ad annunciare altre quattro date speciali per il 2026. Il cantante ha fatto le prove generali con la data zero che si è tenuta allo Stadio Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, dove ha testato la scaletta da circa 25 canzoni che porterà anche nel resto del tour negli stadi che toccherà il 19 e 20 giugno Bologna, il 24 giugno Napoli, il 28 giugno Messina, il 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, il 12 luglio Torino e il 17 luglio Roma.

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo Stadio San Siro il 15 giugno

Cesare Cremonini si esibirà il 15 e 16 giugno allo stadio San Siro di Milano, in un tour che vede già tutti i biglietti esauriti. Il pubblico potrà assistere a una scaletta che prevede sia le ultime canzoni Nonostante tutto e Ora che non ho più te, alcuni dei suoi successi solisti, come La nuova stella di Broadway, Vieni a vedere perché, Logico #1, Marmellata #25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin, tra le altre, oltre a due successi dei Lunapop, ovvero 50 Special e Un giorno migliore. Non è ancora chiaro se ci saranno ospiti, ma è probabile che Cremonini porterà con sé sul palco alcuni amici e colleghi, anche a seconda della città che toccherà. Questa, stando alla data zero, dovrebbe essere la scaletta del concerto al San Siro di Milano.

Cercando Camilla (Short version)

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore