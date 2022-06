Chiara Ferragni visita i nuovi uffici a Milano: la camicia crop rivela l’underboob “Un amministratore delegato alla moda in visita ai nuovi uffici”: Chiara Ferragni ha scelto un look trendy, con camicetta crop che scopre l’underboob.

A cura di Giusy Dente

"Un amministratore delegato alla moda in visita ai nuovi uffici": per l'occasione Chiara Ferragni non poteva scegliere look più trendy. L'imprenditrice in questi anni ha consolidato il suo impero e lo ha ingrandito, imponendosi nel settore fashion e beauty. Ormai il suo marchio, caratterizzato dall'inconfondibile logo con l'occhietto azzurro dalle lunghe ciglia, è un punto di riferimento soprattutto per il pubblico più giovane. L'influencer ha dato vita a una linea di abbigliamento, a una di calzature, a una di accessori e anche a una linea Kids. Immancabile la collezione make-up e più di recente anche quella di gioielli e orologi. Un impero di questa portata, merita uffici all'altezza. Lei e il suo team sono pronti a trasferirsi in via Turati.

Chiara Ferragni fan dei look anni Novanta-Duemila

Chiara Ferragni è pronta a trasferire il suo quartier generale in via Turati (Milano) portando lì i vecchi uffici. Per visitare il nuovo headquarter ha scelto un look da vera boss, ma con il suo inconfondibile stile e un immancabile occhio alle tendenze del momento. Le passerelle hanno decretato il ritorno di alcuni elementi tipici della moda anni Novanta-Duemila: ecco quindi nuovamente i jeans a vita bassissima, le minigonne, i micro top con l'ombelico bene in vista, l'intimo che si intravede dai pantaloni.

Questi elementi li ritroviamo prepotenti nella collezione pensata da Miu Miu per l'Autunno/Inverno 2022-2023: la Maison ha puntato sullo stile collegiale, combinando calzettoni e scaldamuscoli, completini da tennis e pullover. La pancia è rigorosamente in mostra. Chiara Ferragni di recente ha più volte dimostrato di apprezzare particolarmente questo stile da "scolaretta". A New York, in occasione della scorsa Fashion Week di febbraio, ha sfidato il freddo della metropoli indossato proprio uno degli outfit iconici della collezione Spring/Summer 2022 di Miu Miu: micro gonna a pieghe a vita bassissima e maglioncino crop, messo sopra a una camicetta corta. Più di recente Fedez l'ha paragonata a un manga vedendola con un look simile.

E proprio la camicia crop ha fatto ancora capolino nell'outfit dell'influencer, in occasione della visita ai nuovi uffici. Questo capo è stato lanciato da Zendaya, prima a sfoggiarlo durante gli Oscar 2022. Se ne è fatta conquistare anche Ilary Blasi, che l'ha inserita nell'outfit di una puntata de L'Isola dei Famosi. Chiara Ferragni ha scelto un modello nuovamente firmato Miu Miu, a maniche lunghe, con bottoncini sul davanti: la camicetta è cortissima e rivela l'underboob. Scoprire la parte bassa del seno è il trend che spopola tra le celebrities. Da Emily Ratajkowski a Bella Hadid, tutte sono fan di questa sexy e audace moda. La Ferragni ha abbinato la camicetta crop a a un paio di pantaloni beige, completando il look con accessori coordinati blu: sandali, occhiali da sole della sua collezione eyewear (costano 139 euro) e mini borsa. Non c'è che dire: davvero un amministratore delegato cool.