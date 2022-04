I jeans di moda per la primavera 2022 sono a vita bassa: i modelli di tendenza e come abbinarli La vita bassa è tornata di moda e i jeans non fanno eccezione: i modelli visti sulle passerelle Primavera/Estate 2022 guardano ai look anni Duemila.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Blumarine, Missoni, Etro

Ormai anche delle irriducibili della vita alta dovranno rassegnarsi: i pantaloni a vita bassa sono tornati di moda e sono qui per restare. Dopo le gonne a vita bassa e le microskirt in stile MTV, è ora di rispolverare i jeans a vita bassa che credevamo di aver seppellito alla fine degli anni Duemila, insieme ai Tamagotchi e ai cellulari a conchiglia. Da Missoni a Dolce&Gabbana, da Isabel Marant a Etro, le passerelle della Primavera/Estate 2022 hanno abbassato il punto vita scoprendo fianchi e lingerie. Ecco i modelli di tendenza e gli abbinamenti da provare.

Il ritorno dei jeans a vita bassa sulle passerelle Prrimavera/Estate 2022

Gli anni Duemila dominano le tendenze di questa stagione: potevano mancare i jeans a vita bassa? Dopo anni di incontrastato dominio dei jeans a vita alta, anzi altissima, la moda ha dato un colpo di forbici riportando la pancia scoperta in primo piano. Il modello di tendenza è in perfetto stile Y2K: largo e dal fit oversize, possibilmente in un lavaggio chiaro e dall'aria vissuta. Etro e Missoni puntano su vestibilità over con modelli ‘scoloriti' ad arte, mentre MSGM allunga l'orlo al livello del suolo. Altro che caviglia scoperta: i jeans guardano all'epoca d'oro dell'hip hop e tornano a essere extra lunghi, extra larghi, extra comodi.

MSGM

I jeans a vita bassa oversize si indossano con il microtop

Diciamo la verità: quando abbiamo visto il ritorno dell'ombelico a vista molte di noi hanno avuto un brivido lungo la schiena. Le passerelle e le influencer non hanno dubbi: più si abbassa la vita, più si alzano i top. Da Blumarine a Dolce&Gabbana, la combinazione di tendenza dell'estate 2022 è jeans a vita bassa e crop top, meglio se in versione ricamata, crochet o coloratissima.

Missoni

Con l'orlo così basso spunta di nuovo l'intimo a vista, ovviamente logato. Lo styling più audace è quello di GCDS, che evidenzia i fianchi con una catenella gioiello che spunta dai fianchi, come fosse un perizoma scintillante.

Etro

Le alternative soft, però, ci sono. I jeans a vita bassa si possono indossare con un body colorato sgambato: il focus in questo caso non è sulla pancia, ma sui fianchi. Oppure provateli con una camicia lasciata sbottonata in fondo o aperta su un crop top. Da provare anche il look total denim, la tendenza del momento, con una camicia o una giacca della stessa tonalità e lavaggio. La sera può giocare con le stratificazioni: top, jeans a vita bassa e un blazer in ecopelle lasciato aperto. Tempo una stagione e finirete per innamorarvi (di nuovo) della vita bassa. Se proprio non succede, armatevi di pazienza: basta aspettare che la prossima stagione porti con sé una nuova tendenza!