Pamela Anderson senza trucco: "La vera bellezza celebra l'autenticità" Pamela Anderson ha fondato un brand beauty di prodotti vegani e cruelty-free e ne ha approfittato per lanciare un messaggio importante: senza neppure un filo di trucco sul viso ha celebrato la bellezza dell'autenticità.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda Pamela Anderson nei panni di bagnina di Baywatch? Erano gli anni '90 quando divenne l'icona sexy per eccellenza grazie alle sue forme esplosive e alla sua bellezza prorompente e da allora non ha mai smesso di provocare e di osare con estrema femminilità. Oggi ha raggiunto i 56 anni e continua a essere una donna meravigliosa dal fascino irresistibile, cosa è cambiato rispetto a quando era giovanissima? Al di là dei segni del tempo comparsi sul viso, sembra aver anche detto addio a ogni tipo di artificio, imparando a celebrare la semplicità e l'autenticità: ecco le sue nuove foto senza trucco.

Pamela Anderson, la svolta no make-up

Pamela Anderson ha fatto un grande annuncio su Instagram nelle ultime ore: ha lanciato Sonsie Beauty, brand emergente di cui è fondatrice e proprietaria che si occupa della cura della pelle con prodotti vegani e cruelty-free. È diventata lei stessa protagonista della campagna pubblicitaria realizzata per il lancio, lasciandosi immortalare sullo sfondo di meravigliosi panorami marittimi in versione acqua e sapone. Non è la prima volta che succede una cosa simile, già alle sfilate di Parigi di qualche mese fa l'attrice aveva annunciato di aver messo in atto una svolta di stile all'insegna del no make-up, e da allora sembra aver mantenuto invariata la sua decisione.

Pamela Anderson senza trucco

Il toccante messaggio di Pamela Anderson

Nella didascalia del post condiviso sui social Pamela Anderson ha spiegato in modo più dettagliato il motivo per cui ha voluto fondare un brand beauty. Le sue parole sono state: "Sonsie è un'azienda emergente, vegana e cruelty-free per la cura della pelle, con un messaggio importante che voglio condividere con il mondo. Per me la vera bellezza consiste nel celebrare l'autenticità. Voglio assomigliare a me stessa, sentirmi me stessa e questo significa prendermi cura di me dentro e fuori. Credo che le nostre differenze siano ciò che ci rende belli e interessanti. L'obiettivo è realizzare il nostro scopo sulla terra e bisogna cominciare credendo in se stessi, avendo il coraggio di essere ciò che nessun altro è". Insomma l'attrice di Baywatch ha abbracciato un'estetica 100% naturale e non potrebbe andarne più fiera.