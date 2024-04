video suggerito

L'organizzazione di Miss Universo smentisce la presenza dell'Arabia Saudita all'edizione 2024 Il board del celebre concorso di bellezza negato la presenta dello Stato arabo all'edizione di quest'anno. La notizia era rimbalzata sui social dopo che Rumy al-Qahtani, reginetta di bellezza del Paese, aveva svelato su Instagram che lo avrebbe partecipato al contest.

A cura di Annachiara Gaggino

Rumy al-Qahtani

L'Arabia Saudita non parteciperà a Miss Universo. Arriva la smentita direttamente dall'organizzazione del concorso di bellezza che contesta le notizie che definisce "false e fuorvianti" sulla presenza del Paese arabo all'edizione 2024. Le voci si erano scatenate dopo che la modella saudita e reginetta di bellezza Rumy al-Qahtani aveva annunciato su Instagram la sua partecipazione al concorso, dicendosi onorata e pubblicando uno scatto che la ritraeva con una fascia ricamata con la scritta "Miss Universo Arabia Saudita", sottolineando che si trattava del debutto dello Stato alla competizione. L'annuncio è rimbalzato su tutte le piattaforme e anche ne notiziari e che ha costretto il comitato del concorso a prendere una posizione.

Rumy al-Qahtani

La risposta dell'organizzazione di Miss Universo

"Nessun processo di selezione è stato condotto in Arabia Saudita e qualsiasi affermazione di questo tipo è falsa e fuorviante", recitava il comunicato rilasciato dopo che la notizia aveva invaso i social. "Sebbene l'Arabia Saudita non sia ancora tra i Paesi confermati per la partecipazione di quest'anno, è in corso un rigoroso processo di selezione di un potenziale candidato a cui assegnare il franchising e il direttore nazionale", è stato aggiunto. Concludendo:"L'Arabia Saudita non avrà l'opportunità di partecipare al nostro prestigioso concorso fino a quando questo non sarà confermato dal nostro comitato di approvazione". Nonostante la smentita lo scatto non è stato rimosso da Al-Qahtani, che non è più ritornata sulla questione. "Non conosciamo il motivo per cui la signorina Rumy al-Qahtani ha annunciato la sua candidatura, ma se vuole partecipare al concorso in Arabia Saudita, dovrà sottoporsi allo stesso processo di selezione di tutte le altre candidate", ha dichiarato un portavoce di Miss Universo alla CNN.

Rumy al-Qahtani

Miss Universo 2024

L'Organizzazione del concorso ha sottolineato che oltre 100 altri Paesi saranno rappresentati a Miss Universo 2024, che si terrà in Messico a settembre. Quest'anno sarà la prima Miss Universo senza limiti di età per le concorrenti: negli anni precedenti, infatti, le concorrenti dovevano avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni.