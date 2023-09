Il ritorno di Linda Evangelista alla Milano Fashion Week: look total black alla sfilata di Fendi L’ex top model canadese era in prima fila allo show diretto da Kim Jones, accanto alle altre modelle degli anni ’90 come Naomi Campbell e Kate Moss.

A cura di Arianna Colzi

Linda Evangelista alla sfilata Primavera/Estate 2024 di Fendi

Ormai non c'è sfilata che non le veda in prima fila: le top model degli anni '90 sono tornate. Complice anche il documentario The Super Models, uscito da pochi giorni su Apple Tv, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington sono tornate ad essere le protagoniste delle passerelle e delle prime file degli show delle Fashion Week. Da Fendi, erano in prima fila accanto alle attrici Suki Waterhouse, Naomi Watts, Christina Ricci, Amber Valletta e Demi Moore, senza dimenticare l'altra icona anni '90: Kate Moss.

Linda Evangelista sceglie il total black per la sfilata di Fendi

La modella canadese di origini italiane, Linda Evangelista, ha indossato per la sfilata del brand diretto da Kim Jones camicia e pantalone oversize total black: il look era completato da sandali piatti anche questi neri. La 58enne, rimasta sfigurata da un trattamento estetico di criolipolisi, è tornata a presenziare agli eventi nel 2022, dopo aver subito un'operazione di chirurgia estetica che le ritoccasse il volto sfigurato. Evangelista, che mancava alle sfilate di Milano dal 2014, porta un taglio pixie cut cortissimo e scalato, messo in risalto dai grandi orecchini sempre targati Fendi. Nel 2014, aveva presenziato alla sfilata di Dolce&Gabbana per la presentazione della collezione Primavera/Estate 2015.

Da sinistra: Suki Waterhouse, Linda Evangelista, Naomi Watts e Guendoline Christie

Proprio per la Maison italiana, attualmente di proprietà del gruppo LVMH, Linda Evangelista era tornata a sfilare dopo 15 anni per la sfilata-tributo alla it-bag di Fendi: la baguette. Proprio in occasione del 25esimo anniversario dalla nascita della borsa, la modella era tornata ad essere volto del brand, posando per la campagna pubblicitaria uscita a settembre 2022.