Linda Evangelista torna a fare la modella dopo l’intervento che le ha sfigurato il viso Linda Evangelista è caduta in depressione per un intervento che le ha sfigurato il viso. Dopo anni è tornata a posare come modella: è il nuovo volto di Fendi.

Linda Evangelista nel 2015

Linda Evangelista è una delle modelle che hanno fatto la storia delle passerelle negli anni Novanta, assieme a Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Helena Christensen, Cindy Crawford. Ma la sua carriera ha subito un brusco arresto; a differenza delle altre la sua vita non ha continuato a ruotare attorno al mondo della moda. Per anni Linda Evangelista non si è vista alle sfilate, sulle copertine, nessun servizio fotografico o intervista. Fino a quando non è uscita allo scoperto raccontando la sua storia. Ha raccontato la verità sulle conseguenze di un intervento chirurgico che le ha sfigurato il viso e le ha stravolto la vita. Ma a 57 anni, è tornata a posare davanti alla macchina fotografica.

Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia

L'anno scorso Linda Evangelista ha pubblicato su Instagram una lettera in cui spiegava dettagliatamente il suo calvario. La modella ha raccontato di essersi sottoposta alla procedura Zeltiq CoolSculpting, che però non ha funzionato. Qualcosa è andato storto e le cellule adipose, che si sarebbero dovute sciogliere, sono invece aumentate, lasciandola permanentemente deformata. Neppure i successivi due interventi correttivi si sono rivelati risolutivi. Da allora la modella è sprofondata nella depressione e nella vergogna, ha sperimentato la difficoltà di mostrarsi in pubblico e di farsi vedere, incapace quasi di riconoscersi.

Linda Evangelista nel 2004

Un nuovo inizio per Linda Evangelista

Linda Evangelista ha ringraziato il team della Maison Fendi per la possibilità che le è stata data: quella di tornare a posare. Nel post condiviso su Instagram ha menzionato i tre direttori artistici Kim Jones, Silvia Venturini Fendi e Delfina Delettrez, assieme a tutto lo staff coinvolto nella realizzazione dello scatto, che segna il suo ritorno come modella. La foto arriva per un'occasione importante, che la casa di moda ha voluto celebrare assieme a lei: il 25esimo anniversario della borsa Fendi Baguette. Ecco quindi la modella con un paio di grandi occhiali da sole, tre berretti rosa sovrapposti uno sull'altro in testa e l'iconica borsa in due diverse dimensioni. Per celebrare degnamente questo pezzo di storia della Maison, ci sarà anche una sfilata il prossimo 9 settembre a New York: il fashion show nella Grande Mela segnerà il ritorno in passerella di Linda Evangelista, chiamata a sfilare per l'occasione dopo anni di assenza.

Linda Evangelista nel 2014

La storia della Fendi Baguette

La Fendi Baguette è stata lanciata da Silvia Venturini Fendi nel 1997 ed è diventata un'icona del brand, amatissima dalle celebrities e sfoggiata anche dalla fashion addicted per antonomasia Carry Bradshaw in Sex&theCity. Il nome rimanda proprio alla sua forma, perfetta per adattarsi al braccio così da essere portata proprio come una baguette francese. Nel tempo ovviamente si sono susseguiti, collezione dopo collezione, tantissimi modelli, indossati da Madonna, Naomi Campbell e tantissime altre star del mondo dello spettacolo. Il prezzo di una Fendi Baguette varia a seconda della dimensione e dei materiali, da 1850 euro fino a 4900 euro.