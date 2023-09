Milano Fashion Week, gli eventi di oggi: come vedere le sfilate di Prada e Tom Ford giovedì 21 settembre La seconda giornata della Settimana della Moda vede il debutto del brand americano che sfila per la prima volta senza l’omonimo fondatore alla direzione creativa. Moschino riparte dopo l’addio di Jeremy Scott e celebra i 40 anni della Maison, mentre Emporio Armani segna in calendario un doppio show.

Un look Prada Primavera/Estate 2023

Nuovo giorno, nuove sfilate. La Milano Fasion Week apre il sipario per il secondo atto. L'evento più atteso per oggi 21 settembre è sicuramente il debutto di Tom Ford alla Settimana della Moda meneghina che sceglie per la prima volta l'Italia per presentare la sua collezione. Ma a destare curiosità c'è anche lo show di Moschino, che ha detto addio a Jeremy Scott, direttore creativo da 10 anni e che oggi svelerà una capsule curata da quattro famosi stylist il cui obiettivo è quello di celebrare la tradizione del brand e del suo visionario fondatore. Tra i grandi classici, invece, Prada, che sfilerà nel primo pomeriggio e Emporio Armani con un doppio show, il primo alle 16 e il secondo alle 17.

Mariacarla Boscono con un look Tom Ford Primavera/estate 2023 alla New York Fashion Week

Mercoledì 21 settembre

09.30 – MAX MARA (Via Enrico Besana, 12)

10.30 – GENNY (Via Bartolomeo Colleoni, 14)

12.30 – ANTEPRIMA (Via Clerici, 10)

13.15 – ACT N°1 (Location nell'invito)

14.00 – PRADA (Via Lorenzini, 14)

15.00 – MM6 MAISON MARGIELA (Via Valenza, 2)

16.00 – AIGNER (Via San Luca, 3)

17.00 – EMPORIO ARMANI (Via Bergognone, 59)

18.00 – MOSCHINO (Via Moncucco, 35)

19.00 – BLUMARINE (Via Calabiana, 6)

20.00 – GCDS (Location nell'invito)

21.00 – TOM FORD (Via Piranesi, 14)

Un look Prada Primavera/Estate 2023

Come vedere la sfilata di Prada

Prada svelerà la collezione del duo creativo composto da Miuccia Prada e Raf Simons alle 14, in via Lorenzini, alla Fondazione Prada. La Settimana della Moda è un evento esclusivo, rivolto principalmente agli "addetti ai lavori" e vedere una sfilata dal vivo, soprattutto di un big come la Maison italiana, è pressoché impossibile. Tuttavia, molti brand scelgono di trasmetterla in diretta sui propri canali social o sul loro sito internet per dare la possibilità a tutti di ammirare la passerella. È, inoltre, possibile collegarsi al sito di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, dove si possono vedere in streaming tutti gli show in programmazione.

Un look Moschino Primavera/Estate 2023

Gli eventi di giovedì 21 settembre

Ma non è solo Prada lo show da segnare in agenda. Oggi è il primo turno di Armani, e il suo doppio show per la label Emporio Armani. Tra i più importanti anche Blumarine, GCDS e MM6 Maison Margiela. Grande attesa per Moschino che, dopo aver salutato Jeremy Scott, metterà in scena uno show tributo per festeggiare i 40 anni del marchio. A omaggiare il genio di Franco Moschino saranno quattro stylist, Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu, che cureranno la realizzazione di 10 look ispirati al lavoro del celebre designer e che sfileranno alle 18. Tom Ford, invece, chiude la giornata con uno show alle 21. Il brand debutta alla Fashion Week di Milano dopo la vendita del marchio a Estée Lauder e svela il primo lavoro successivo all'abbandono della direzione creativa da parte del suo fondatore, che ha salutato la moda con una "collezione finale". I capi sono curati da Peter Hawkings, braccio destro dell'ex Gucci.