Le Supermodels arrivano in tv: la nuova serie con Naomi Campbell, Cindy Crawford e Linda Evangelista Una serie di Apple TV+ racconta l’epoca d’oro delle top model e di come hanno cambiato il settore negli anni Novanta: la data di uscita e i dettagli della produzione.

A cura di Beatrice Manca

Rivedremo insieme le top model degli anni Novanta, con il loro fascino magnetico, ma stavolta non saranno in passerella. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Christy Turlington si riuniscono nell'attesissima docu-serie di Apple Tv+ Supermodels, la cui data di uscita è appena stata svelata: arriverà a settembre, giusto in tempo per il mese della moda. E come poteva essere altrimenti? Le quattro icone, che insieme hanno cambiato un settore e inventato il concetto di top model, promettono di svelare tutti i loro segreti e i retroscena di quella decade irripetibile.

Di cosa parla la serie tv Supermodels su Apple TV+

La serie inizia dagli anni Ottanta, come spiegano le note di produzione, quando "quattro donne provenienti da angoli diversi del mondo si riuniscono a New York. Ognuna era una forza della natura a modo suo, ma insieme hanno avuto un potere che trascendeva la stessa industria". Se una volta le modelle esistevano sulla passerella in funzione degli abiti, ora erano le forze catalizzatrici dello show. Famose come (e più) di attrici o popstar: ancora oggi bastano i nomi per identificarle, come poche volte capita nella storia. Naomi, Cindy, Linda e Christy.

Il teaser con Naomi Campbell e Cindy Crawford

La serie porta la firma di Larissa Bills e Roger Ross Williams. Tra i produttori esecutivi c'è un regista premio Oscar, l'inimitabile Ron Howard, oltre alle stesse protagoniste: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington, che avranno voce in capitolo su come verrà strutturata e raccontata la loro storia. Il teaser trailer le mostra sedute di fronte alla telecamera, ognuna con il suo stile inconfondibile, pronte a raccontare i loro segreti. Il tempo passa, le icone mai.