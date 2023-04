Cindy Crawford illumina la primavera in bianco: è chic con abito a portafoglio e tacchi Cindy Crawford ha dato l’ennesima prova di essere un’icona di bellezza e di stile senza tempo. Ha illuminato la primavera in total white, apparendo chic con abito a portafoglio e tacchi.

A cura di Valeria Paglionico

Cindy Crawford è una delle top model che hanno fatto la storia del fashion system: ha raggiunto il successo negli anni '90 con le altre colleghe leggendarie Claudia Schiffer e Naomi Campbell e da allora non ha mai più abbandonato la moda, diventando un'icona di bellezza e di stile senza tempo. Sebbene ora a prendere il suo posto sulle passerelle internazionali sia stata la figlia Kaia Gerber, lei continua a spopolare a ogni apparizione pubblica. Ha raggiunto i 57 anni ma non sente affatto il peso dell'età che avanza e lo ha dimostrato di recente, illuminando la primavera col suo look total white all'evento WWD Los Angeles Beauty.

Il look bianco di Cindy Crawford

Ieri sera Cindy Crawford è stata invitata all'evento WWD Los Angeles Beauty e ha condiviso il palco con Anastasia Soare e Jenny B. Fine per parlare del business legato al mondo della bellezza. Per l'occasione è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, incantando i fan in una luminosissima versione primaverile. La top ha seguito il trend del total white, apparendo raggiante e chic in versione candida. Ha indossato un adorabile abito a portafoglio, un modello con le maniche a pipistrello, lo scollo a V e la gonna longuette arricchita da una cintura in maglia che le ha segnato il punto vita.

Cindy Crawford in total white

Cindy Crawford è icona di bellezza senza tempo

A completare l'outfit di Cindy non sono mancati gli accessori coordinati. Ha infatti abbinato l'abito bianco a una maxi bag in tinta e a un paio di sandali col tacco a spillo a effetto nude, ovvero con i cinturini in pvc trasparente che le hanno fasciato sia la caviglia che il collo del piede. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali curato nei minimi dettagli e sorriso stampato sulle labbra: la top model sembra aver scoperto la ricetta segreta dell'elisir di eterna giovinezza. In quanti direbbero che ha 57 anni? L'unica cosa certa è che in versione total white è ancora più raggiante del solito ed è prontissima per fare concorrenza anche alle giovanissime.