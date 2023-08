Linda Evangelista sfigurata da un trattamento, ammette di fare ricorso a iniezioni contro le rughe “Voglio le rughe, ma uso il Botox sulla fronte quindi sono un’ipocrita” ha raccontato la top model, sfigurata sei anni fa da un trattamento di CoolSculpting.

A cura di Giusy Dente

Linda Evangelista oggi

Benché le passerelle siano state il suo pane quotidiano per anni, consegnandola al successo e alla storia della moda, tornare a sfilare e a mostrarsi in copertina per Linda Evangelista non è stato semplice. La super top model è stata a lungo assente dalle scene e dagli eventi del settore fashion: la sua carriera non ha avuto lo stesso corso di celebri colleghe come Naomi Campbell e Cindy Crawford, con cui ha condiviso gli inizi. Mentre loro hanno continuato a lavorare nel mondo della moda, lei ne è stata lontana per un lungo periodo, per farvi ritorno soltanto di recente. La 58enne ha subito gravi danni da una procedura estetica, che l'ha lasciata sfigurata. Ci è voluto tempo per accettarsi, ricominciare a farsi vedere e avere la forza di mostrarsi al grande pubblico. Oggi ha un rapporto più sereno col suo corpo, ma non ha detto del tutto addio ai piccoli interventi.

Londa Evangelista nel 2004

Cosa è successo a Linda Evangelista

"Sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Zeltiq CoolSculpting, che ha fatto esattamente l’opposto di quanto promesso. Invece di diminuire, ha aumentato le mie cellule adipose lasciandomi deformata in modo permanente, anche dopo aver subìto due interventi correttivi dolorosi e inutili": queste le parole con cui Linda Evangelita ha raccontato sui social la sua storia. Ha motivato così la sua lunga assenza dalle scene: ha trascorso anni nella vergogna, nascondendosi, incapace di farsi vedere a causa dei danni riportati dall'operazione. Ha raccontato il suo dramma a People, quando ha finalmente trrovato un po' di conforto.

Linda Evangelista nel 2014

Oggi la modella ha ricominciato a lavorare nel settore fashion. Ha fatto da protagonista per una campagna Fendi, poi ha posato in copertina per British Vogue, coprendo strategicamente alcune parti del viso e facendo ricorso a bende elastiche per meglio modellare i lineamenti. A settembre è tornata in passerella: ha sfilato alla New York Fashion Week, durante lo show di Fendi. Ora si è riunita a Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington: sono le protagoniste dell'attesissima docu-serie di Apple Tv+ intitolata Supermodels. A loro Vogue ha dedicato l'ultima copertina.

Linda Evangelista nel 2015

La modella fa ricorso al Botox

Dopo i danni causati dal trattamento di sei anni fa, oggi Linda Evangelista ha superato la depressione e ha smesso di nascondersi. Fa ancora ricorso a trattamenti antiage. Ha ammesso di ricorrere ogni tanto a qualche iniezione di Botox: "Voglio le rughe, ma uso il Botox sulla fronte quindi sono un'ipocrita, ma voglio invecchiare" ha raccontato la top model Vogue Uk, in un articolo dedicato alle quattro icone degli anni '80: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Chirsty Turlington e Naomi Campbell.