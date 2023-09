Linda Evangelista torna in copertina e posa tra le lenzuola per Steven Meisel Il celebre fotografo di moda ha immortalato la top model tra le lenzuola in una serie di scatti in bianco e nero. L’indossatrice ha da poco reso nota la sua battaglia contro il cancro al seno.

A cura di Annachiara Gaggino

Linda Evangelista in uno scatto di Steven Meisel per la copertina del Wall Street Journal

"Quando non devo alzarmi dal letto ecco cosa succede… Steven e io possiamo giocare", scrive Linda Evangelista nello scatto in bianco e nero che la ritrae tra le lenzuola con un look total black. Il braccio alzato, una mano dietro la testa e l'altra alla bocca, il fascino della top model non viene scalfito dagli anni e sembra ancora la stessa che posava assieme a Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington per la copertina di Vogue negli anni '90. La storia delle fab four, che hanno dominato la moda di quel decennio, diventerà presto una serie per Apple Tv.

Il celebre fotografo fashion Steven Meisel immortala Evangelista in una serie di immagini che ne enfatizzano la bellezza. Il servizio è quello realizzato per il Wall Street Journal, con lo stylist Karl Templer, in occasione dell'intervista in cui la top model ha raccontato della sua lotta contro il cancro al seno. L'indossatrice torna così davanti all'obiettivo, dopo una lunga assenza dalle scene a causa di un intervento chirurgico che l'aveva lasciata sfigurata.

Linda Evangelista in uno scatto di Steven Meisel

La battaglia con il cancro di Linda Evangelista

Sulla copertina del giornale americano Linda Evangelista si è aperta in una lunga intervista molto intima, dove ha confessato il suo problema di salute. Diagnosticatole nel 2018, la modella aveva combattuto la sua battaglia in silenzio, lontano dai social, in pochissimi sapevano della malattia che ha avuto una recidiva nel 2022. L'indossatrice ha dichiarato al WS Journal:

Ho mantenuto il silenzio. Solo poche persone lo sapevano. E non sono una di quelle persone che deve condividere tutto. Mi sono detta: un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto vivendo, assolutamente no. Non voglio che il Daily Mail mi aspetti fuori dalla porta come fa ogni volta che succede qualcosa.

Linda Evangelista in uno scatto di Steven Meisel

Evangelista e Maisel, un duo da 35 anni

Tra la modella e il fotografo c'è un'amicizia consolidata. I due si sono conosciuti nel 1987 e da allora hanno collaborato in diverse occasioni, il loro ultimo progetto assieme è stato svelato qualche mese fa quando Steven Maisel è approdato sui social annunciando l'uscita di una raccolta degli scatti delle loro campagne. "Linda Evangelista photographed by Steven Meisel è una celebrazione della nostra amicizia", aveva dichiarato il fotografo su Instagram. Il ricavato del libro, in uscita il 16 settembre, sarà devoluto a un'associazione di ricerca per combattere il cancro al seno.