Cindy Crawford da giovane in costume: dà il via all’estate con le foto iconiche del passato Cindy Crawford ha dato il via all’estate 2023 sui social ma lo ha fatto con delle foto iconiche del passato: ecco gli scatti della modella da giovane in costume.

A cura di Valeria Paglionico

Cindy Crawford è tra le super modelle simbolo degli anni '90, quelle che sono riuscite a cambiare in modo drastico il fashion system, diventando vere e proprie dive grazie alla loro bellezza mozzafiato. Oggi ha raggiunto i 57 anni ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona di splendore capace di fare concorrenza anche alle colleghe giovanissime. Così come molte delle star internazionali, anche lei ha dato il via all'estate nelle ultime ore ma la cosa particolare è che lo ha fatto rispolverando alcune foto iconiche del passato. Tra costumi cut-out, modelli sgambatissimi e maxi scollature, ha dimostrato di non aver perso il fascino che da sempre la contraddistingue.

Le vecchie foto in costume di Cindy Crawford

Niente vacanze in barca, selfie in versione balneare o foto sullo sfondo di panorami da sogno, per dare il via all'estate 2023 Cindy Crawford ha riaperto l'album dei ricordi e, al motto di "Vestita per l'estate", ha realizzato un video collage con alcuni scatti degli esordi della sua carriera. Le immagini risalgono tutte all'inizio degli anni '90 e la mostrano a poco più di 20 anni con indosso diversi costumi da bagno che potrebbero essere sfoggiati tranquillamente anche oggi. Un modello con un grosso cut-out sulla pancia, un due pezzi a pois in stile pin-up, un costume intero con la zip tenuta sbottonata fino all'ombelico, un altro in azzurro cangiante: ad accomunare tutti i look da spiaggia di Cindy erano le sgambature estreme che di recente sono tornate in gran voga.

Cindy Crawford da giovane in costume

Cindy Crawford e la somiglianza con la figlia Kaia

Il dettaglio che non può passare inosservato? Al di là della silhouette mozzafiato che la modella vantava fin dai 20 anni, è evidente la somiglianza che la accomuna a sua figlia Kaia Gerber.

Leggi anche Victoria dei Maneskin dà il via all'estate col micro bikini colorato

Cindy Crawford col costume cangiante

Stessi occhi profondi, stessa espressione provocante, stessi capelli fluenti: mamma e figlia sono praticamente due fotocopie e non sorprende che Kaia, una sorta di "doppelganger" di sua madre, sia diventata fin da adolescente una delle top più richieste al mondo. A questo punto, dunque, non resta che attendere una foto di Cindy in costume da bagno oggi, certi del fatto che farà invidia a tutte le over 50 che sognano di conoscere l'ingrediente segreto del suo "elisir di eterna giovinezza".