Deva Cassel sfila senza tacchi a Milano: nel backstage posa in intimo e vestaglia di seta

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore alla fine della Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2024 ma si continua a parlare delle sfilate e delle collezioni presentate dalle più famose Maison al mondo. Ieri è stato il turno di Dolce&Gabbana, che ancora una volta in passerella ha lasciato trionfare la sensualità fondendo abiti dall'eleganza senza tempo a dettagli audaci e iper femminili. Tra le modelle che hanno calcato il catwalk non poteva mancare Deva Cassel, ormai una delle muse della griffe, che per l'occasione si è trasformata in una dark lady sinuosa e misteriosa: ecco tutti i dettagli del look dello show e gli scatti inediti che ha realizzato nel backstage.

Deva Cassel in passerella è una dark lady

Per la sfilata di Dolce&Gabbana Deva Cassel si è trasformata in una dark lady: ha infatti indossato un minidress di lana nero dalla linea dritta, un modello con scollo all'americana, apertura sulla schiena, doppio fiocco di raso e una rosa di pizzo sul colletto. Per completare il tutto per lei è stato scelto un reggiseno a balconcino in plumetis di pizzo (di cui sono state lasciate in vista le spalline) e la box bag Sicily in resina galvanizzata nera. A fare la differenza sono state le scarpe: la figlia di Monica Bellucci ha infatti rinunciato ai tacchi e ha indossato degli stivali-reggicalze raso terra. Sebbene a primo impatto sembrino dei semplici collant coprenti, in verità sono un tutt'uno con le calzature, tanto da poter essere considerati dei moderni cuissardes.

Deva Cassel prima della sfilata Dolce&Gabbana

Il selfie in lingerie di Deva Cassel

Sui social Deva ha poi documentato i preparativi per la sfilata tra selfie e foto ai dettagli dei look lanciati in passerella. Oltre ad aver condiviso un primo piano sugli originali cuissardes, si è anche immortalata in lingerie poco prima di vestirsi. Viso perfettamente truccato, reggicalze-stivali in vista e indosso semplicemente una vestaglia di seta nera che lasciava intravedere il completino intimo di pizzo trasparente: la modella ha dato l'ennesima prova di aver ereditato fasciano e bellezza sia dalla mamma che dal papà. A quanto pare, sentiremo parlare ancora a lungo di lei: non ha smentito le aspettative dei fan e continua a essere una incredibile rivelazione, nonché la giovane musa della Maison Dolce&Gabbana.