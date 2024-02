Balenciaga, in vendita una borsa con lucchetti e portachiavi incorporati: quanto costa la it-bag Balenciaga ha messo in vendita la it-bag della stagione Primavera/Estate 2024. Si tratta diuna maxi borsa nera piena di charms, ossia portachiavi e gadget incorporati: ecco quanto costa l’accessorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La Rodeo bag

Demna Gvasalia non smette di stupire. Il Direttore Creativo di Balenciaga è noto per il suo estro e le sue provocazioni, che hanno rivoluzionato l'immagine tradizionale della Maison. Nella collezione Primavera/Estate 2024, il designer georgiano ha creato una borsa in pelle davvero particolare, la Rodeo, visto che è già dotata di portachiavi, lucchetti e altri gadget. La collezione di cui la it-bag fa parte è stata molto discussa online e dai critici di moda, visto che Gvasalia aveva deciso di far sfilare la madre, la giornalista Cathy Horyn e molti altri addetti ai lavori. Inoltre, nel lookbook della sfilata era presente anche Kim Kardashian che, da poche settimane, è tornata a essere house ambassador di Balenciaga. Il tutto a un anno e mezzo dallo scandalo suscitato dalla campagna dei peluche bondage che aveva diviso le strade dell'imprenditrice e del brand.

La borsa Rodeo con charm

Perché la nuova borsa di Balenciaga si chiama Rodeo

La maxi borsa in pelle nera si chiama Rodeo e ha tutte le carte in regola per diventare una delle it-bag della Primavera/Estate 2024. Il modello si chiama Rodeo dal nome del celebre quartiere di Los Angeles, Rodeo Drive. Per Demna Gvasalia, la Città degli Angeli sta rappresentando sempre più un'ispirazione, visto che la sfilata Pre Fall 2024 si è tenuta proprio in California, influenzata dalle atmosfere di Beverly Hills. Come in questa collezione, la borsa Rodeo è un riferimento alla cultura e allo stile di vita dei fashion addicted che popolano Los Angeles, strizzando un occhio al quite luxury amato dalle star. Tutti quei gadgets, quei portachiavi danno l'idea di una borsa vissuta e personalizzata, proprio come quelle che si vedono in giro per la città.

Kim Kardashian nella campagna Closet

Quanto costa la Rodeo Bag di Balenciaga

Rodeo è disponibile in tre versioni – piccola, media e grande – ed è stata presentata, oltre che in occasione della sfilata di Parigi, anche nella recente campagna Closet, che ha come protagonista Kim Kardashian, immersa in una distesa di borse di lusso. Il modello grande con i portachiavi già attaccati viene venduto sul sito di Balenciaga a 9.500 euro, mentre la versione sprovvista degli accessori costa 4mila euro.