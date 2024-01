Kim Kardashian torna a essere il volto di Balenciaga: dalla campagna scandalo alla reunion Kim Kardashian torna a essere la testimonial di Balenciaga: dopo la campagna scandalo, l’imprenditrice e influencer collaborerà di nuovo con il brand di Demna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian per Balenciaga

Kim Kardashian torna alla corte di Demna Gvasalia. L'imprenditrice e membro più noto della famiglia Kardashian-Jenner è di nuovo brand ambassador di Balenciaga. La scelta non nasce dal nulla e arriva dopo una serie di step e indizi che facevano presagire che l'influencer americana sarebbe potuta tornare sui suoi passi dopo la campagna scandalo. Ma di quale campagna parliamo e perché Kardashian aveva deciso di interrompere i rapporti con il brand francese?

Kim Kardashian alla sfilata Haute Couture di Balenciaga nel luglio 2022

La campagna scandalo di Balenciaga

Il ritorno di Kim Kardashian da Balenciaga arriva a un anno e mezzo di distanza dall'addio, in seguito alla campagna scandalo. Nel novembre 2022, Balenciaga lancia una campagna che raffigura bambini e peluche in versione bondage: le foto, che ritraevano anche bimbi sul divano circondati da bicchieri di vino, vengono ritirate dopo la bufera e le polemiche che la campagna suscita, con tanto di scuse del brand. Il brand si scusa, ma gli utenti su X (il vecchio e caro Twitter) chiedono a Kardashian di esporsi pubblicamente, non solo in qualità di testimonial Balenciaga ma anche visto il rapporto di profonda amicizia con Demna Gvasalia, Direttore Creativo del marchio. L'imprenditrice si espone via social, "trovo le immagini disturbanti", dichiarando di star riconsiderando il legame con la casa di moda, legame che poi verrà interrotto poche settimane dopo.

Kim Kardashian in Balenciaga

Il ritorno di Kim Kardashian alla sfilata Balenciaga

Ma i due non sono stati lontani troppo tempo. Il 2 ottobre scorso, Kim Kardashian stupisce tutti prendendo parte alla sfilata Primavera/Estate 2024 del brand: l'influencer, però, mantiene la cautela e sceglie di non calcare la passerella, ma di comparire solo nel look book, ossia gli scatti degli outfit pubblicati online subito dopo. Le indiscrezioni si fanno sempre più fitte e, nel mentre, Kim K ricomincia a indossare capi Balenciaga, sia nei look quotidiani, sia sui red carpet.

L'annuncio sul profilo Balenciaga

Ora, però, la reunion è ufficiale. Con un comunicato condiviso sul profilo Instagram della Maison, Kardashian annuncia il suo nuovo (vecchio) ruolo da brand ambassador. "Da diversi anni ormai, le creazioni di Balenciaga fanno parte dei miei numerosi look e di alcuni dei miei momenti più iconici. Questa storica casa di moda abbraccia la modernità, l'artiginalità e adotta un approccio innovativo al design sotto la guida di Demna. Per me questo rapporto di lunga data è costruito sulla fiducia reciproca e sull'impegno a fare ciò che è giusta. Sono entusiasta di questo prossimo capitolo e all'idea di diventare loro ambassador". Con queste parole, non ci resta che aspettare per scoprire cosa la coppia Kardashian-Demna abbia in serbo per noi.

Il comunicato di Kim Kardashian pubblicato sui social