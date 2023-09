Kim Kardashian versione pantera rosa: così celebra il ritorno a uno dei suoi brand del cuore Kim Kardashian è stata tra gli ospiti alla seconda cena Caring For Woman, l’evento organizzato dalla Fondazione Kering. Il vestito rosa che ha indossato è di un marchio che ha tanto amato in passato.

Kim Kardashian alla cena Caring For Woman

Kim Kardashian è stata una tra gli ospiti d'eccezione alla cena Caring For Woman. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Kering che dal 2008 è impegnata nel combattere la violenza contro le donne, in particolare fornendo un sostegno alle vittime sopravvissute, cercando di modificare i comportamenti delle nuove generazioni e favorendo la creazione di altre iniziative del genere. Nella lista degli invitati c'erano personaggi come Leonardo DiCaprio, Linda Evaneglista, Nicole Kidman. La Kardashian per l'occasione ha sfoggiato un look "da pantera rosa".

Kim sceglie di nuovo Balenciaga dopo lo scandalo

Quasi un anno fa Balenciaga è stata al centro di una bufera mediatica dopo due campagne pubblicitarie che secondo molti avrebbero promosso la pornografia infantile. Kim Kardashian, ambasciatrice del marchio e testimonial di Balenciaga (impossibile dimenticare il suo red carpet al Met Gala 2021), all'epoca aveva subito preso le distanze dalla casa di moda. In un post su Instagram si era dichiarata turbata dalle immagini inquietanti della campagna, in quanto madre di quattro figli. Gli scatti, infatti, ritraevano bambini con peluche presumibilmente ispirati alla pratiche bondage. Ora, però, sembra che il sodalizio si sia ricomposto e Kim Kardashian alla cena Caring For Woman ha indossato per la seconda volta dopo lo scandalo un abito Balenciaga, un look in pieno stile barbiecore.

Kim Kardashian in Balenciaga

Il look barbiecore tanto amato da Kim Kardashian

L'abito a dolcevita e attillatissimo – una creazione personalizzata – finiva in una maxi gonna con lo strascico. Un capo trasparente e luccicante ma sopratutto rosa. Sembra infatti che Kim, accanto alla passione per le catsuit, non riesca a rinunciare al rosa Barbie. Ancora una volta si è presentata vestita in questa nuance a un evento ufficiale. Il look ha diviso i fan. Nei commenti al post in cui mostrava l'outfit si alternano apprezzamenti: da "Pink Kim is my fav Kim" a chi l'accusa di non essere al passo con le tendenze. Un utente le ha scritto: "Questo stile fa così 2021, dovresti licenziare il tuo stylist". La stylist in questione è Danielle Levi ed è il braccio destro di Kim, lavorando a tempo pieno per creare un'immagine che stia sempre "Al passo con le Kardashian".

Gli anelli di Kim Kardashian firmati Lorraine Schwartz

Il diamante rosa da 8 carati

La star dei Kardashian ha completato il look con un anello con diamante a forma di goccia da 10 carati e uno quadrato (ovviamente rosa) di 8. I gioielli sono firmati Lorraine Schwartz, definita la designer di Hollywood. Lorraine è stata infatti la creatrice dell'anello di fidanzamento di Lady Gaga, di Blake Lively e della fede di fidanzamento di Kim.