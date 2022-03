Vendesi la villa di Basic Instinct: 29 milioni di dollari per sentirsi come Sharon Stone nel film Sharon Stone interrogata da Michael Douglas è una scena cult di Basic Instinct. Adesso la villa sul mare del film è in vendita a 29 milioni di dollari. Vediamo come sono gli interni.

A cura di Clara Salzano

Sharon Stone nella villa sul mare di Basic Instinct

Nove bagni, cinque camere da letto, due cucine e una biblioteca sono solo alcune delle caratteristiche della villa di Basic Instinct sul mare a Carmel, in California, che è in vendita per 29 milioni di dollari. Nel famoso film Michael Douglas va ad interrogare Sharon Stone in una spettacolare casa sulla spiaggia. La villa di Basic Instinct ha attratto anche altri i produttori di Hollywood che l'hanno scelta come sfondo di film come Scandalo al Sole e le riprese di Big Little Lies con Nicole Kidman. Scopriamone gli interni.

L’esterno della villa di Carmel nel film Basic Instinct

La villa sul mare di Sharon Stone nel film Basic Instinct è stata un set cinematografico molto usato anche dopo il film cult. Dopo un lungo intervento di ristrutturazione, ora questa villa di Carmel è in vendita al prezzo di 29,625 milioni di dollari. La residenza si sviluppa su una superficie di oltre 1.110 metri quadrati e comprende cinque camere da letto, nove bagni, dodici caminetti e due cucine.

Il cortile intero con piscina della villa di Basic Instinct – Credit toptenrealestatedeals.com

La proprietà, posizionata su una roccia a picco sul mare, comprende anche una piscina, la spa e una grotta nascosta tra la vegetazione tropicale. All'interno della villa si trova una biblioteca su due livelli, una palestra e una sauna. Dalle pareti vetrate del salotto si gode inoltre di una vista mozzafiato sull'Oceano Pacifico e sulla costa. I lavori di restauro effettuati dall'attuale proprietario hanno dato alla villa tutti i comfort contemporanei.

La biblioteca nella villa di Carmel – Credit toptenrealestatedeals.com

La villa di Carmel è circondata da fitta vegetazione con terreni piantumati e pini battuti dal vento. Il sito è strutturato a terrazzamenti che degradano verso il mare dove si trova anche una serra. Nella proprietà si trova anche una vasca idromassaggio molto intima, circondata da una parete rocciosa e con vista sull'oceano.

La sala da pranzo con vista sull’Oceano – Credit toptenrealestatedeals.com

La città californiana di Carmel, dove sorge la villa di Basic Instinct, è inoltre diventata una località di mare che attira numerose celebrità tanto che Clint Eastwood ne è stato il sindaco; Doris Day l'ha resa un'oasi per i cani e molto altro ancora.