Le opere più famose di Gaetano Pesce e quali ammirare a Milano Gaetano Pesce ha realizzato opere esposte nei più importanti musei del mondo. A lui sarà dedicata una mostra che aprirà presto le porte a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Gaetano Pesce in Piazza Duomo durante l'inaugurazione dell'installazione per il Fuorisalone "Maestà sofferente"

All'età di 84 anni è morto a New York, dove risiedeva da anni, il noto architetto e designer italiano Gaetano Pesce. L'artista ligure ha segnato in modo indelebile il suo settore, con opere estremamente innovative, soprattutto per quanto riguarda l'impiego di materiali. Consapevole del potere dell'arte e della sua enorme valenza nella vita politica e sociale, ha spesso legato la sua produzione alla contemporaneità, proprio per far riflettere su argomenti cruciali su cui tenere alta l'attenzione. Per il suo lavoro non sono mancati premi e riconoscimenti prestigiosi. Presto a Milano inaugurerà una mostra in suo onore.

Gaetano Pesce in mostra a Milano

Dal 15 al 23 aprile, in occasione del Salone del Mobile, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana (piazza Pio XI 2, Milano) ospiterà l’esposizione Nice To See You di Gaetano Pesce. A disposizione dei visitatori ben una trentina di opere dell'artista, tra cui alcune di recente realizzazione (tra 2023 e 2024), selezionate per il loro doppio potere: la funzionalità e la capacità di far riflettere.

"Quello che vogliamo trasmettere noi è ricco di significato, non solo la forma segue la funzione, ma ha un terzo elemento molto importante, ossia il significato, che può far riflettere a livello politico, socio-economico, religioso, filosofico, comportamentale e personal": questo il messaggio principale della mostra, aperta tutti i giorni a ingresso libero dalle 10 alle 18. Tra le opere presenti: Divano per massaggi, Gaetana Lamp, Leag Shelf e la grande installazione L’Uomo Stanco. Quest'ultima è una scaffalatura a forma di uomo a quattro zampe: è la metafora della grandezza dell'uomo, capace di grandi imprese ma ormai esausto, incapace di scintilla creativa, non più capace di farsi sorprendere e farsi ispirare da ciò che lo circonda.

Gaetana by Gaetano Pesce

Dopo essere stata anche al MoMA, è oggi nel giardino della Triennale Poltrona lounge Up 5 con pouf Up 6, un'installazione realizzata nel 1969 in poliuretano espanso rivestito in tessuto elasticizzato. La forma dell'oggetto vuole richiamare il concetto della "donna con la palla al piede" ed è quindi una riflessione sulla condizione femminile e la donna, da un lato simbolo di accoglienza per sua natura ma dall'altro eterna prigioniera della società. La poltrona fa in realtà parte di una serie che comprende sette modelli in tutto. Questa in particolare ha una silhouette antropomorfa con linee sinuose e sensuali che richiamano la fertilità del corpo femminile.

Poltrona lounge Up 5 con pouf Up 6

Le opere più importanti di Gaetano Pesce

L'Italia in croce risale al 2011 e suscitò parecchie polemiche soprattutto negli ambienti politici al momento della sua prima presentazione al pubblico. L'opera era infatti una critica alle condizioni del Paese, un invito a riflettere ai problemi che lo stavano "mettendo in croce". Si tratta, appunto, di un crocifisso dal quale pende una sagoma sanguinante, la cui forma è inconfondibilmente quella della penisola italiana. Facendo riferimento alla crocifissione di Cristo vuole al tempo stesso essere sia una critica che un messaggio di speranza, di rinascita (di resurrezione dunque). È stata esposta al Museo del design della Triennale a Milano e alla Biennale di Venezia.

L'Italia in Croce

Era proprio di Gaetano Pesce una delle installazioni più rilevanti esposte alla Milano Design Week 2019. La Maestà Sofferente, esposta davanti al Duomo, era il simbolo della donna imprigionata dai pregiudizi maschili, vittima di violenza, soprusi, pregiudizi. L'opera, la cui forma ricorda il corpo femminile legato a un poggiapiedi di forma sferica (alta 8 metri), è stata presentata in un momento delicato, di acceso dibattito sulla questione dell'uguaglianza, dei diritti universali, della parità di genere.

Recentemente Gaetano Pesce ha collaborato con Bottega Veneta: prima ha firmato il set della sfilata Spring/Summer 2023 della Maison, poi ha progettato l'installazione Vieni a Vedere, presso il flagship milanese in via Montenapoleone. L'ultima collaborazione dell'artista è stata quella con Doublesoul per la realizzazione di una coloratissima linea di calzini, i Calzacuore. Il brand ha reso omaggio a Pesce con un post su Instagram in cui si legge:

Siamo infinitamente grati di aver avuto l'opportunità di collaborare con lui ad un progetto che rende la sua arte accessibile a tutti ed esemplifica la sua capacità di vedere la bellezza nel banale e di creare arte che semplicemente renda felici le persone. Sappiamo che la sua eredità continuerà a vivere nel mondo colorato che ha costruito sulla sua incredibile carriera e che ovunque si trovi, sorride.