Elodie al concerto di Marracash lo riprende mentre canta Crazy Love, quei versi sono dedicati a lei Elodie ieri sera ha seguito dal vivo il concerto di Marracash a Torino, era ai piedi del palco e ha condiviso tra le sue IG story l’esibizione mentre canta “Poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa”, i versi della canzone Crazy Love sono dedicati a lei.

A cura di Gaia Martino

Elodie e Marracash continuano a far sognare i fan mostrandosi insieme, supportando l'un l'altro essendo entrambi impegnati nei tour estivi. Dopo i video pubblicati dal rapper durante il concerto di Elodie due settimane fa al Circolo Magnolia a Milano, è toccato alla cantante fare il tifo per il suo "ex" fidanzato tra la folla. I due si starebbero frequentando di nuovo, "Il nostro rapporto esiste ancora", ma la loro sarebbe una relazione "non come la si intende là fuori", spiegò Marracash.

Marracash ripreso da Elodie mentre canta i versi dedicati a lei

È toccato alla cantante romana questa volta stare tra il pubblico: Marracash ieri sera si è esibito al Stupinigi Sonic Park a Torino e tra la folla, ai piedi del palco, anche la sua Elodie che lo ha ripreso mentre si esibiva. Non video a caso: l'interprete della hit di successo Tribale ha condiviso tra le sue Instagram story il momento in cui il rapper ha cantato "Crazy Love", brano dell'album Noi, loro e gli altri che contiene dei versi dedicati a lei: "Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio). Quegli occhi così grandi, c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti". Tra le sue IG story si è poi mostrata mentre applaudiva al rapper alla fine del concerto: "Grazie Torino" dice lui dal palco mentre lei sorride compiaciuta.

Il video di Crazy Love con Elodie

Con "Crazy Love" Elodie e Marracash mettevano un punto alla loro storia, chiudendo il cerchio che si era aperto quando si erano conosciuti, sempre sul set di un video. Elodie oltre che nella copertina dell'album Noi, loro e gli altri è presente anche nel videoclip della canzone: si sfida in una gara di scherma chiudendo con una freccia lanciata contro Marracash.

Leggi anche Elodie e Marracash di nuovo insieme, i due paparazzati a Milano

"Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video" spiegava il rapper al Corriere della Sera, ma quel cerchio, stando a come stanno oggi le cose tra loro, si sarebbe nuovamente aperto.