Marracash: “Il rapporto con Elodie esiste ancora, ma non è una relazione” Marracash è tornato a parlare di Elodie, sua ex fidanzata, spiegando che il loro rapporto “esiste ancora” ma non è una “relazione come la si intende là fuori”. I due non sono tornati una coppia, ma continuano a volersi bene.

A cura di Elisabetta Murina

"Il nostro rapporto esiste ancora". In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, in occasione dell'uscita del videoclip del suo nuovo singolo Dubbi, Marracash ha commentato così il legame che oggi ha con Elodie, sua ex fidanzata. I due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi circa un mese fa, tanto che si era parlato di un possibile riavvicinamento, anche se non di un vero e proprio ritorno di fiamma. Ora il rapper ha spiegato come stanno davvero le cose.

Cosa ha detto Marracash sul rapporto con Elodie

Marracash ha confermato di avere ancora una relazione con Elodie, ma non nella forma tradizionale in cui si intende normalmente: "Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene". I due artisti infatti non sono fidanzati ufficialmente ormai da diversi mesi, da quando a novembre hanno annunciato pubblicamente la fine della loro storia, ma hanno comunque mantenuto un rapporto di affetto e stima reciproca.

La fine della storia e il possibile riavvicinamento

Le voci della rottura tra Marracash ed Elodie si erano diffuse già lo scorso ottobre, quando la cantante era stata avvistata in compagnia del modello Davide Rossi. Poi, a distanza di qualche settimana, la conferma ufficiale da parte della diretta interessata, che si era dichiarata felicemente single, spiegando alcune delle ragioni che hanno portato alla rottura. I due hanno mantenuto però buoni rapporti, si vogliono bene e si stimano a vicenda.In più, circa un mese fa il settimanale Chi aveva paparazzato l'ex coppia insieme a Milano, con il rapper che saliva a casa di Elodie. Scatti che avevano fatto pensare a un riavvicinamento, forse anche a un ritorno di fiamma, che però non è mai stato confermato. Anzi, Marracash con la recente intervista al Corriere della Sera ha fatto chiarezza sulla situazione.