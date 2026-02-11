La foto del bacio tra Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone, l’attrice a casa del pilota a Lugano

Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone escono allo scoperto. L’attrice e il pilota sono stati fotografati per la prima volta insieme a Lugano, città nella quale vive lo sportivo. E gli scatti dimostrano inequivocabilmente che tra loro è in corso un flirt.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le prime foto di coppia scattate a Lugano, nei pressi della villa che lo sportivo ha acquistato in Svizzera qualche anno fa, all’epoca in cui era ancora legato a Belén Rodriguez.

Che la storia con l’ex compagna di Raoul Bova fosse in corso lo si era intuito già da qualche settimana, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’attrice spagnola, che aveva descritto il pilota come un uomo con i suoi “stessi ideali”. Adesso sono gli scatti a confermare che tra i due c’è del tenero e che Rocío ha definitivamente voltato pagina dopo la burrascosa separazione dal protagonista della serie tv Don Matteo.

Come l’attrice, anche Iannone è tornato single da poco: fino a qualche settimana fa, infatti, era ancora legato a Elodie, sua ultima compagna ufficiale.

Il bacio sulla nuca di Iannone a Rocío

Quello che i fotografi della rivista sono riusciti a immortalare è un momento di evidente intimità tra i due. Iannone cinge l’attrice in vita e, affettuoso, le stampa un bacio sulla nuca: un gesto che comunica premura e complicità, a dimostrazione di quanto questa storia sia già diventata importante per entrambi.

Il valzer delle coppie ha rimescolato gli incroci tra i suoi protagonisti con una certa rapidità. Oggi Bova, ex di Rocío, è legato all’attrice Beatrice Arnera. Elodie, invece, starebbe vivendo una relazione con Franceska Nuredini, giovanissima ballerina conosciuta durante il suo tour, evento al quale Franceska ha partecipato come membro del corpo di ballo che ha accompagnato la cantante sul palco.

Rocío Muñoz Morales: “Con Bova da quando avevo 23 anni, mi serve tempo”

Solo pochi giorni fa Rocío era stata ospite di Mara Venier a Domenica In e, in quell’occasione, aveva accettato di parlare della sua vita privata. Aveva però preferito non sbottonarsi a proposito del legame con Andrea. “Mi corteggiano e flirto”, si era limitata a dire, concentrandosi soprattutto sulla difficoltà di ricominciare dopo avere trascorso 13 anni accanto a Bova.

“A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie. A 37 mi ritrovo per la prima volta a dover flirtare e conoscere altri uomini”, erano state le sue parole. Uomini che oggi hanno il volto del pilota, dal quale Rocío si sarebbe lasciata convincere fino a seguirlo a Lugano per iniziare, poco a poco, a entrare nei luoghi della sua vita.