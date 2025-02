La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone: dal primo incontro in Puglia alle dediche sui social

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone fanno ormai coppia fissa da più di due anni, dopo una frequentazione iniziata in sordina la loro storia d'amore si è evoluta, diventando nel tempo sempre più solida e duratura. Quando si sono incontrati, la cantante si lasciava alle spalle la lunga e intensa relazione con Marracash, mentre il motociclista aveva avuto una frequentazione, durata qualche mese, con Carmen Victoria Rodriguez. Nonostante le voci di crisi che spesso fanno capolino, i due continuando a stare insieme.

Il primo incontro ad una festa in Puglia e l'estate in Sardegna

Il primo incontro tra i due è avvenuto in Puglia, dove pare che sia scattato qualcosa, al punto da farli incontrare nuovamente in Sardegna dove sono stati beccati in atteggiamenti più che complici. Sull'isola, Elodie aveva raggiunto l'amica Diletta Leotta, dedicando nel frattempo del tempo alla nuova conoscenza con il motociclista. I due, infatti, sono stati beccati insieme anche mentre mano nella mano passeggiavano per le strade di Lugano, dove il campione vive già da qualche anno.

A Capodanno Elodie bacia Iannone e conferma la relazione

La frequentazione, da quel momento, continua a gonfie vele, con i due che vengono beccati dai paparazzi sempre più spesso intenti a scambiarsi effusioni. La conferma ufficiale della loro relazione arriva a Capodanno, quando la cantante pubblica una foto di loro due insieme sulla neve, a dimostrazione del fatto che la loro sia una frequentazione seria che intende proseguire, sebbene non fossero mancati altri momenti che attestassero questo stato di cose.

Le dediche sui social della cantante e del motociclista

Dopo aver sdoganato la loro relazione, i due non si nascondono più e infatti non mancano dediche sui social che vanno a confermare un sentimento in continua crescita. La cantante, infatti, ha seguito con apprensione il percorso del compagno per il suo rientro in Moto GP, dopo un periodo di stop durato due anni. E di fatti, alle prime conquiste, non sono mancate parole di orgoglio. Tanti, i momenti trascorsi insieme, come il matrimonio dell'amica comune Diletta Leotta, dopo il quale la cantante ha scritto una dolce dedica per il motociclista dicendo: "L'amore" a corredo di alcuni scatti che li vedono insieme e felici. E ancora, per il compleanno di lui, Elodie scrive: "Come è bello vivere con te, amore mio ti amo". Ma anche lui, seppur meno plateale, non manca di essere partecipe della vita della sua compagna, come dimostra il fatto che l'abbia seguita in tour.

La lite e le voci di crisi

Come in tutte le coppie, però, non sono mancate voci di crisi a seguito delle quali, per un momento, sembrava che i due si fossero allontanati. Alla fine ci hanno pensato stesso loro a smentire questo chiacchiericcio. Su Gente, infatti, erano comparse alcune foto dei due con comportamenti più che tranquilli e complici, dopo un periodo che era stato descritto dalle riviste come turbolento. Lo scorso settembre, infatti, il settimanale Chi li ha beccati insieme, mentre camminavano accanto a Diletta Leotta e il marito Loris Karius.