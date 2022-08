Elodie e Andrea Iannone incastrati dalle foto insieme a Lugano, il gossip supera l’estate Le vacanze sono finite ma loro sono ancora insieme. La spedizione di Elodie a Lugano, dove vive l’ex pilota sembra non avere altri significati, se non quello di una visita d’amore. Fino a pochi giorni fa si trovava in Sardegna e ancor prima in Puglia. La Svizzera non era certo meta di passaggio.

A cura di Giulia Turco

Elodie e Andrea Iannone, saluti e baci da Lugano. Il gossip tra loro si fa sempre più fitto e intrigante, ora l’ex campione di motociclismo e la cantante sono stati pizzicati con foto che li mostrano palesemente insieme, a Lugano dove vive Iannone. Le vacanze sono ormai finite, ma i due sono ancora insieme in quelle che sembrano prove di vita quotidiana. Elodie è sfuggente al gossip e al suo nome sono stati associati non pochi uomini ultimamente, nonostante lei non ne abbia mai confermato nessuno, se non l’insostituibile Marracash. Eppure le sue mani e quelle dell’ex pilota sembrano così incredibilmente vicine.

Le foto che infiammano il gossip tra Elodie e Iannone

Le foto sono state segnalate a Deianira Marzano che non ha tardato a pubblicarle sui social. Si tratta di un paio di scatti, pochi ma inequivocabili. Sono le immagini di Elodie e Andrea Iannone che camminano fianco al fianco per le strade di Lugano, come riporta la fonte che le ha scattate. È chiaro che i due potrebbero essere nel pieno di una bella amicizia e non c’è ancora alcun segnale che tra loro possa esserci del tenero, ma è altrettanto innegabile che la spedizione di Elodie a Lugano possa non avere altri significati, se non quello di una visita d'amore. D'altronde fino a pochi giorni fa si trovava a Porto Cervo e ancor prima in Puglia. La Svizzera non era certo una meta di passaggio.

Cosa sta succedendo tra Elodie e Andrea Iannone

Secondo il gossip la coppia già prima di questi scatti sarebbe stata avvistata da occhi indiscreti in Sardegna, mentre si scambiavano tenere effusioni. Sarebbero stati visti baciarsi al Sanctuary di Porto Cervo, mentre fino a poche settimane prima i ben informati sostengono che fossero in Puglia insieme. Per il momento entrambi sono rimasti in silenzio davanti al pettegolezzo, ma d’altronde Elodie non è una tipa da gossip ed è sempre ben restia a parlare di sé. L’unica certezza è quella incrollabile persuasione per l’ex fidanzato rapper, che non è mai uscito realmente per la sua vita. “Nessun fidanzato sarà mai alla sua altezza”, aveva detto. “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita”.