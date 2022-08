“Elodie e Iannone erano insieme e si sono baciati diverse volte”, esplode il gossip in Sardegna Elodie e Andrea Iannone avvistati in vacanza in Sardegna in teneri atteggiamenti è il gossip che esplode dopo Ferragosto. La segnalazione arriva dopo quella dei primi di agosto, che li voleva nuovamente insieme in una trasferta in Puglia.

A cura di Redazione Spettacolo

Elodie e Andrea Iannone avvistati in vacanza in Sardegna in teneri atteggiamenti è il gossip che esplode dopo Ferragosto. I due sarebbero stati visti al Sanctuary di Porto Cervo baciarsi più volte mentre nelle prime settimane di Agosto erano già stati chiacchierati per una trasferta congiunta in Puglia. In Sardegna, Elodie ha trascorso del tempo con l'amica Diletta Leotta e il suo nuovo fidanzato Giacomo Cavalli.

Elodie e Diletta Leotta

Silenzio da ambo le parti, sia Elodie che Iannone non hanno commentato il gossip che è scivolato sotto l'ombrellone e men che meno i frequenti avvistamenti che li hanno visti protagonisti. In particolare, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online: "Mercoledì al Sanctuary di Porto Cervo Elodie e Iannone erano insieme e si sono baciati diverse volte", ha riportato. Le foto non sono state rese pubbliche quindi resta l'infondatezza della notizia pervenuta sulla sua pagina Instagram.

Andrea Iannone, ex di Giulia De Lellis e Belén Rodriguez, non è nome sconosciuto alle riviste di gossip; Elodie dopo la fine della relazione con Marracash è continuamente associata a uomini diversi: l'ultimo è stato Davide Rossi, manager di Armani, con il quale è stata paparazzata mentre si scambiavano un bacio lo scorso febbraio. Nonostante le foto di flirt mai confermati, la cantante ha espresso più volte il suo pensiero sull'amore ancora vivo per il famoso rapper, nonostante l'assenza di una vera e propria relazione: "Nessun fidanzato sarà mai alla sua altezza, Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita", ha dichiarato durante la puntata de La Confessione di Peter Gomez andata in onda venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove.