“Non sapevo di essere fidanzato con Elodie”, Corona ironizza sul gossip tra la cantante e Iannone Fabrizio Corona ha condiviso tra le sue story la foto di Andrea Iannone e Elodie in vacanza insieme e ha ironizzato sull’ultimo gossip che li vede insieme: “Non sapevo di essermi fidanzato con lei”. Si riferisce alla somiglianza tra lui e il pilota.

A cura di Gaia Martino

Dopo giorni di indizi e segnalazioni, l'ultimo numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le immagini scattate dai paparazzi che testimonierebbero la frequentazione tra Elodie e Andrea Iannone. I due, dopo aver trascorso le vacanze insieme, sarebbero ora rientrati e volati a Lugano, dove vive lui. Non è arrivata alcuna conferma dai diretti interessati, sembrerebbe prematuro parlare di una storia d'amore vera e propria, anche viste le ultime parole della cantante sul suo ex Marracash. Intanto il gossip avanza e arriva fino a Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha ironizzato sulla notizia, in particolare sulla somiglianza con il pilota, di cui si chiacchiera da anni.

La battuta di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram con la foto del settimanale Chi che vede Elodie e Andrea Iannone vicini e ha ironizzato sulla somiglianza con l'ex pilota. "Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie" ha scritto, aggiungendo la parola "Cosplayer", solitamente utilizzata per indicare le persone che si travestono per interpretare un personaggio di fantasia: deriva da Cosplay, che tradotto significa "recitare un costume".

Com'è nata la frequentazione tra Elodie e Iannone

La scintilla sarebbe scattata tra luglio e agosto: è stato il settimanale Chi a raccontare i retroscena sulla frequentazione nata da poco tra Elodie e Andrea Iannone. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune, a fare da tramite la conduttrice di DAZN Diletta Leotta, amica della cantante con cui ha trascorso le vacanze in Costa Smeralda insieme ad altri amici, e Attilio Cusani, amico di entrambi, e, si legge sul magazine "tra loro sarebbe scattato qualcosa, prima una semplice empatia, poi una curiosità di quelle che diventano un pensiero fisso". Oltre ad essere stati fotografati insieme durante le vacanze in Sardegna, sono stati beccati pochi giorni fa da una talpa che ha scattato una foto resa pubblica da Deianira Marzano. Nell'immagine si vedono Elodie e Iannone camminare fianco a fianco per le strade della città svizzera, a Lugano, dove vive il pilota.