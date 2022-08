Elodie e Andrea Iannone si frequentano, ma le foto rivelano una certa diffidenza tra loro Nessun contatto fisico nelle foto di Chi, nessun gesto che possa tradire tenerezza, anzi. Lo sguardo di Elodie è quasi sempre corrucciato, indice della sua indole difensiva verso chi tenta di avvicinarsi al suo territorio. D’altronde Iannone è uomo di mondo e chissà se c’è da fidarsi.

A cura di Giulia Turco

(Elodie e Andrea Iannone, foto Chi)

Dopo giorni di pettegolezzo sulla nuova ipotetica coppia di fine estate, ecco spuntare le immagini che testimoniano la frequentazione di Elodie e Andrea Iannone. I due hanno condiviso le vacanze e stanno trascorrendo un apparente ritorno alla quotidianità insieme a Lugano, città dove vive il pilota. Ci sono le prove. Eppure sembra ancora prematuro poter parlare di una storia d'amore visto che, com'è palese e anche comprensibile, la coppia si sta appena conoscendo e tra loro sembrano esserci ancora non poche diffidenze.

Le foto di Elodie e Iannone in Sardegna

La scintilla sarebbe scattata nei giorni tra il compleanno di Iannone, festeggiato in Puglia lo scorso 8 agosto, e quello di Diletta Leotta, celebrato in Sardegna subito dopo Ferragosto. Secondo il settimanale di Signorini sarebbero stati giorni cruciali, nonostante i due lo diano poco a vedere. Le foto che li mostrano insieme infatti raccontano di un certo distacco, di un'attrazione molto controllata. Nessun contatto fisico, nessuna occhiata che possa tradire tenerezza, anzi. Lo sguardo di Elodie è quasi sempre corrucciato, indice della sua indole difensiva verso chi tenta di avvicinarsi al suo territorio. D'altronde Iannone è uomo di mondo, ha alle spalle un curriculum pieno di donne molto esposte, da Belen Rodriuez a Giulia De Lellis. Elodie non è per niente il tipo da gossip soprattutto in amore e chissà se c'è da fidarsi.

(Elodie e Andrea Iannone in Costa Smeralda, foto Chi)

Com'è nata la frequentazione tra Elodie e Andrea Iannone

Il servizio fotografico costruito da Chi racconta un'inaspettata frequentazione, quella tra la cantante romana e il pilota di Moto GP, avvenuta come si suol dire tramite amici in comune. A fare da tramite alla loro conoscenza è la conduttrice DAZN Diletta Leotta, amica fidata di Elodie con la quale i due ragazzi hanno condiviso un viaggio in Costa Smeralda, in compagnia di altri amici. Prima di lei, pare che a mettere in contatto la coppia possa essere stato Attilio Cusani, regista degli ultimi video di Elodie ed amico di Iannone. Tra loro "sarebbe scattato qualcosa. Prima una semplice empatia, poi una curiosità di quelle che diventano un pensiero fisso e infine attrazione senza ritorno", secondo Chi. Terminata la vacanza, vengono persino sorpresi, per la prima volta, da soli a bordo di un'auto.

