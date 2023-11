Andrea Iannone segue Elodie in tour: il tifo ai piedi del palco e il bacio in mezzo al pubblico Andrea Iannone è il primo fan di Elodie, ora in giro per l’Italia con il suo show. Il pilota di Moto GP è stato paparazzato a tutti i concerti della cantante andati in scena fino ad ora. Ieri, a Roma, ha incontrato la compagna ai piedi del palco: il bacio è stato ripreso e reso virale dai fan.

Andrea Iannone segue e sostiene la fidanzata Elodie che lo scorso 17 novembre ha dato inizio al suo "Elodie Show", il tour in giro per i palazzetti italiani. Prima a Napoli, poi a Milano e ieri a Roma, il pilota di Moto GP ha assistito ai concerti e fatto il tifo per la compagna ai piedi del palco in tutte le serate. Ieri, sabato 25 novembre, nella Capitale, la cantante se l'è trovato davanti durante la passeggiata tra la folla e lo ha baciato davanti ai fan.

Il video del bacio tra Elodie e Andrea Iannone

Andrea Iannone senza mosse social o gesti plateali, sta seguendo la sua fidanzata Elodie in giro per l'Italia. Ha partecipato fino ad ora a tutti i concerti della cantante, ai piedi del palco, e in alcune occasioni è stato ripreso intento a cantare e ballare le hit della pop star italiana. Prima a Napoli, poi a Milano: il pilota non si è perso neanche un'esibizione della compagna.

Elodie e Iannone al concerto a Roma

Dopo il primo incontro ai piedi del palco durante il concerto a Napoli, ieri sera a Roma i due fidanzati si sono incrociati nuovamente: tra una nota ed un'altra Elodie si è avvicinata al fidanzato per dargli un bacio. La scena è stata ripresa da numerosi fan presenti. Non è la prima volta che Iannone segue la compagna: lui c'era al Festival di Sanremo 2023 ed anche all'ultimo Capodanno al Circo Massimo, eventi che hanno visto la partecipazione tra i protagonisti di Elodie.

La storia d'amore nata oltre un anno fa

A settembre 2022 Elodie parlò per la prima volta della relazione con Andrea Iannone: "Mi piace ma in questa fase zero aspettative" disse in un'intervista, poi ancora a Verissimo: "Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, lui mi piace. Ma stiamo insieme da un mese, è presto. Lui è un bravo corteggiatore". Da lì a poco i due sono usciti allo scoperto sui social, raccontando del loro amore e della stima reciproca che provano l'uno per l'altra. Hanno deciso recentemente di accorciare la distanza e di andare a vivere insieme. A Che tempo che fa la cantante ha confermato la convivenza, già anticipata dal settimanale Chi: "La mia casa acquistata un anno fa ha pochi spazi, siamo in due e lui non ha spazi per sé. Non so se la cambierò".