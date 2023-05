Elodie ha preso casa insieme a Iannone, che è folle d’amore: “Ti amo e ti stimo, sei immensa” Secondo il settimanale Chi infatti, Andrea Iannone ed Elodie Patrizi avrebbero deciso di fare il grande passo: andare a convivere per accorciare le distanze tra Milano e Lugano. Ecco perché hanno 33 più 1 motivo per brindare, alla cena di compleanno della cantante, con amici e famiglia al completo.

A cura di Giulia Turco

Elodie spegne 33 candeline circondata dall’amore, quello delle amiche inseparabili (tra loro non manca Diletta Leotta in dolce attesa) e del fidanzato Andrea Iannone. Con l’ex pilota le cose sembrano andare per il meglio, lui le dedica dolci parole d’amore, lei condivide teneri scatti sui social e, a quanto pare, avrebbero già un altro buon motivo per brindare.

Andrea Iannone ed Elodie vanno a convivere

Secondo il settimanale Chi infatti, Andrea Iannone ed Elodie Patrizi avrebbero deciso di fare il grande passo: prendere casa insieme e andare a vivere sotto lo stesso tetto. Una decisione che, evidentemente, fa seguito alla necessità di accorciare le distanze tra Milano, dove vive la cantante, e Lugano, dove Iannone fa base da qualche anno. La città prescelta dai due innamorati è il capoluogo lombardo, dunque sarà lui a dover fare i bagagli. Più di preciso, Andrea ed Elodie avrebbe scelto San Vittore come zona per il loro nido d’amore. Per l’artista romana si tratta di un passa da gigante, visto che mai prima di oggi si era sbilanciata sulla convivenza. Anche durante la sua storia con Marracash, aveva preferito restare nell’appartamento che abitava da sola.

Elodie compie 33 anni, c’è anche Diletta Leotta

Per festeggiare la cantante ha scelto di una location d’eccezione, un ristorante stellato di Bergamo molto frequentato dai vip, secondo i ben informati. Alla tavolata non potevano mancare la mamma Claudia Marthe e la sorella Fey Patrizi, oltre alle sue amiche del cuore, tra le quali Diletta Leotta col pancino. Non mancano le dediche social da parte del fidanzato Iannone, che non l’ha lasciata un secondo: “Ti amo e ti stimo, sei immensa”, scrive l’ex pilota sui Instagram. “Ti amo”, risponde lei con tanto di cuori. Un'occasione più unica che rara, visto che la cantante non è solita lasciarsi andare al romanticismo in pubblico, ma con Iannone sembra che la musica stia per cambiare.