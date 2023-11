La scaletta del concerto di Elodie a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Palazzo dello sport Appuntamento con Elodie sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 al Palazzo dello Sport a Roma: dopo Milano la cantante raddoppia nella capitale presentando le sue hit più famose i singoli dell’ultimo album.

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la doppia data a Milano della settimana scorsa, Elodie torna nella sua città per un doppio appuntamento al Palazzo dello Sport con l'Elodie Show 2023. Il concerto, come promette, è un vero e proprio show ispirato alle regine del pop internazionali. Cambi di abito, effetti luminosi, coreografie e persino un'esibizione sul palo da pole dance: questo è quanto visto nei concerti precedenti di Elodie, pronta a stupire anche la capitale con il suo spettacolo.

Dalle hit estive, ai successi sanremesi: nella scaletta del concerto, come ha già dimostrato a Napoli e Milano, non mancano i successi che l'hanno resa così tanto amata dal grande pubblico. E anche un omaggio speciale a Raffaella Carrà con un medley speciale fra A far l'amore comincia tu e la sua Tribale.

La scaletta con le canzoni del concerto di Elodie a Roma

Non è stata ancora resa nota l'ordine delle canzoni delle esibizioni a Roma, ma è probabile che sia lo stesso dei concerti precedenti. Non è escluso, però, che possa essere aggiunta qualche canzone in base agli artisti che saranno ospitati durante il concerto. Ecco la probabile scaletta delle canzoni:

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 15 novembre 2023: nuvole e foschia

Purple in the sky,

Danse la vie,

Strobo,

Guaranà/Nero Bali,

Ok. Respira,

Andromeda,

Vertigine,

American Woman,

Pensare Male,

A fari spenti,

Red Light,

Glamour,

Elle,

Euphoria,

Ascendente,

Lontano da qui,

La coda del diavolo,

Mai più,

Boy boy boy,

Tribale (a far l'amore),

Ciclone,

Due,

Pazza Musica,

Margarita,

Bagno a mezzanotte.

Non si esclude, inoltre, che possa esibirsi con lei qualche altro big della canzone italiana. Nelle tappe precedenti sono stati suoi ospiti Geolier e Gigi D'Alessio per le tappe partenopee e Marco Mengoni e Rkomi in quelle meneghine. Per ora nessun annuncio ufficiale sui duetti portati in scena. Nella scaletta scelta per l'Elodie Show sono presenti alcuni brani in featuring con altri artisti come Michele Bravi, Marracash e i The Kolors, padroni indiscussi delle classifiche la scorsa estate: che sia proprio uno di loro a fare compagnia ad Elodie sul palco questo fine settimana?