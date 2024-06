video suggerito

La scaletta del concerto di Geolier a Roma: l’ordine delle canzoni Venerdì 28 giugno, alle 21.45, a Roma il live di Geolier all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma 2024. Ecco la probabile scaletta del concerto, tanti i brani dell’ultimo album “Dio Lo Sa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Geolier si esibisce durante il Festival di Sanremo 2024 (Foto LaPresse)

Venerdì 28 giugno 2024, si esibirà Geolier all'Ippodromo delle Capannelle di Roma per la data del Rock in Roma 2024. Il cantante, classe 2001 del Rione Gescal di Napoli è uno dei talenti più importanti della musica italiana, dopo aver pubblicato i suoi due dischi Emanuele e Il coraggio dei bambini.

Quest'ultimo è stato il disco più venduto in Italia nel corso del 2023. Il Geolier dei freestyle in cameretta a 11 anni, forse già sognava quello che sarebbe accaduto solo 12 anni dopo: arrivare al secondo posto al Festival di Sanremo 2024 e quasi vincere la competizione. Le tre date sold out al Maradona di settimana scorsa, 21,22 e 23 giugno hanno riscosso un grande successo del pubblico, proveniente da tutta Italia e non solo dalla Campania. Il giovane ha dimostrato come si sia messo in scia alla scena rap e da sempre stia superando ogni possibile limite e ostacolo.

L'ultimo album pubblicato da Geolier, "Dio Lo Sa" è volato subito in testa alla classifica e ha piazzato oltre 20 canzoni nella top 100 dei singoli. Nelle prime 24 ore di uscita, il disco ha totalizzato 8,5 milioni di streaming e un aumento del 32% di ascolti rispetto al suo album precedente. Tra le prossime date in programma gli appuntamenti di venerdì 5 luglio a Lucca e di sabato 6 luglio a Rho, alla Fiera di Milano.

La scaletta del concerto di Geolier a Roma

Non sono ancora stati annunciati gli ospiti che canteranno sul palco con Geolier durante la data del Rock in Roma 2024, mentre il suo ultimo album, Dio Lo Sa, è stato certificato disco d'oro nella sua prima settimana d'uscita. Tra i brani più ascoltati dell'ultima uscita discografica anche L'ultima poesia con Ultimo: il brano ha totalizzato più di 45 milioni di streaming sulla piattaforma Spotify. Ecco la possibile scaletta dell'esibizione di Geolier all'Ippodromo delle Capannelle, già sentiti nelle tre date al Diego Armando Maradona di Napoli e allo stadio Franco Scoglio di Messina.

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d'amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Gia lo sai

Voglij sul a te

Na caten

Emirates

Sarò con te

L'ultima poesia

Napoletano

I p’ me, tu p’ te

M manc

X caso

Io to giur

Campioni d Italia

Ammò ma c t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P secondiglian

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give you my lovene