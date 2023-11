La scaletta del concerto di Elodie a Milano 2023: l’ordine delle canzoni al Forum di Assago L’Elodie Show torna a Milano con una doppia data, lunedì 20 e martedì 21 novembre 2023 al Forum di Assago. In scena le hit più famose e cinque singoli tratti dall’ultimo club-tape Red Light.

Dopo le due date sold-out al Palapartenope di Napoli, lunedì 20 e martedì 21 novembre 2023 Elodie riempie anche il Forum di Assago di Milano (con nuova data al 9 dicembre).

A seguito dell'esordio milanese della scorsa primavera, la regina del pop italiano torna a far scatenare il pubblico con un disco-show tutto da ballare, ispirato alle performance delle star internazionali: continui cambi di look mozzafiato, coreografie, lustrini, luci stroboscopiche e sorprese di ogni genere.

Al centro, ovviamente, la "pazza musica" di Elodie. Ad andare in scena infatti saranno anche le grandi hit dell'artista romana come Bagno a Mezzanotte, Guaranà, Nero Bali e il successo sanremese Andromeda, più i cinque singoli tratti dal club-tape fresco di uscita Red Light. E non solo. Sono attesi infatti anche nuovi ospiti sul palco, dopo la visita di Geolier e Gigi D'Alessio per la data partenopea. Mentre si parla di Elisa, Big Mama, Rkomi e Paola e Chiara come nomi papabili per il concerto milanese.

La scaletta del concerto di Elodie al Forum di Assago di Milano 2023

La scaletta ufficiale dell'Elodie Show al Forum di Assago non è stata ancora diffusa. Questo l'ordine delle canzoni più probabile, su modello della precedente esibizione al Palapartenope di Napoli e del concerto di maggio 2023 a Milano.