La scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Milano 2023: l'ordine delle canzoni al Forum di Assago

A cura di Ilaria Quattrone

Oggi, martedì 28 novembre 2023, Tommaso Paradiso riempie il Forum di Assago di Milano: la data è infatti sold out. Con il suo tour Tommy 2023, è partito il 16 novembre dal Palazzo dello Sport di Roma. La tournée ha coinvolto le principali città italiane: Napoli, Bari, Padova e dopo Milano arriverà a Catania e a Torino. Ieri sera, sul suo profilo Instagram, l'artista ha voluto ringraziare tutti i suoi fan: "Grazie davvero con tutto il mio cuore, anche Milano sold out".

Durante il concerto, i fan potranno cantare e ballare sulle note delle sue più importanti canzoni come Completamente, Riccione e fino a Ricordami e Non Avere Paura. Ancora Felicità Puttana, Da Sola In The Night, Zero Stare Sereno e Fine dell'Estate. Di seguito quindi la scaletta del concerto di stasera.

La scaletta del concerto di Tommaso Paradiso al Forum di Assago di Milano

Durante la serata di oggi, martedì 28 novembre, sarà possibile ascoltare tutti i più grandi successi del cantautore romano che gli hanno consentito di poter ottenere diversi dischi di platino. Di seguito l'elenco completo delle canzoni che, salvo cambi dell'ultimo momento, Tommaso Paradiso canterà questa sera.

Sensazione stupenda

Viaggio Intorno Al Sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

New York

Lupin

Tra la strada e le stelle

Sold Out

La luna e la gatta

Blu ghiaccio travolgente

Trieste

Quando si alza il vento

Tutte Le Notti

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

Lyn

I nostri anni

Dr. House

Proteggi questo tuo ragazzo

Non avere paura

Riccione

Figlio del mare

Felicità puttana

Completamente