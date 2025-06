Dua Lipa e Callum Turner si sposano, la cantante conferma il fidanzamento ufficiale: “È emozionante”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Dua Lipa e Callum Turner si sposano. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, è la cantante a confermare ufficialmente le nozze con il noto attore, star della saga Animali Fantastici, in un' intervista rilasciata a British Vogue. "Sì, siamo fidanzati", ha detto. I due hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia a inizio maggio in occasione del Met Gala 2025.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano, la conferma delle nozze

"Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante, lui è come me, ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene", ha spiegato Dua Lipa in un'intervista a British Vogue. La cantante, 29 anni, ha confermato di essere fidanzata ufficialmente con Callum Turner. Per quanto riguarda le nozze, non c'è ancora un'idea o una data precisa perché entrambi sono concentrati sul lavoro: "Voglio finire il mio tour, Callum sta girando, quindi ci stiamo godendo questo periodo. Non sono mai stata una persona che ha mai pensato seriamente a un matrimonio, o sognato che tipo di sposa sarei stata". Anche se ancora non ha organizzato niente per la cerimonia, la futura sposa è entusiasta all'idea di celebrare un legame così speciale: "Questa decisione di invecchiare insieme, di vivere una vita e semplicemente, non so, essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale".

Dua Lipa e Callum Turner

La storia d'amore tra Dua Lipa e Callum Turner

A parlare per primo di una storia d'amore tra Dua Lipa e Callum Turner era stato Page Six a gennaio 2024, spiegando come fossero "pazzi uno dell'altra". A poca distanza, i due erano stati paparazzati insieme a Los Angeles mentre si abbracciavano e scambiavano baci appassionati. Nei mesi successivi le loro uscite in pubblico hanno iniziato a moltiplicarsi, fino a quando lo scorso ottobre hanno pubblicato i primi scatti insieme su Instagram, ufficializzando a tutti gli effetti la loro relazione. La prima uscita pubblica come coppia risale a maggio, in occasione del Met Gala 2025, quando hanno sfilato sul red carpet dell'evento.