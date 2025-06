“Katy Perry e Orlando Bloom si sono allontanati”, cosa si sa sulla crisi che sta colpendo la famosa coppia

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Katy Perry e Orlando Bloom stanno attraversando un periodo difficile nella loro relazione. "Trascorrono sempre più tempo separati", racconta una fonte in esclusiva a Us Weekly . "Si sono allontanati e non vivono più la stessa vita", ha specificato. Una seconda fonte interna aggiunge che la loro cerchia ristretta sa che la coppia non è completamente sulla stessa lunghezza d'onda al momento: "Non è un segreto che hanno dei problemi e che li hanno da un po' di tempo. Tutti intorno a loro lo sanno".

"Le cose non vanno bene", cosa si dice sulla crisi della famosa coppia

Secondo la seconda fonte, Bloom, 48 anni, sta tenendo nascosti i suoi problemi di coppia, ma è uscito più spesso senza Perry, 40 anni, attualmente impegnata nel suo tour mondiale Lifetimes: "Katy è stata molto impegnata a lavorare e spesso si separano, questo ha causato tensione". Sebbene si siano fidanzati ufficialmente quasi sei anni fa, nel 2019, i piani per il matrimonio sono stati accantonati e pare per volontà di Perry: "Non ha mai fissato una data per il matrimonio né ha pianificato nulla, e Orlando ne ha abbastanza". "Le cose non vanno bene", ha aggiunto ulteriormente una terza fonte interna alla rivista. Nonostante la distanza fisica che li separerebbe, Bloom e Perry continuano a scambiarsi "mi piace" sui rispettivi post sui social media. Bloom era presente anche ad aprile, quando Perry è partita per lo Spazio a bordo di un razzo Blue Origin con un equipaggio tutto al femminile, che includeva Gayle King e Lauren Sánchez.

Com'è nato l'amore e sono iniziate le crisi

Perry e Bloom si sono conosciuti per la prima volta nel gennaio 2016, dopo essere stati avvistati insieme a diversi afterparty dei Golden Globe. Un anno dopo, la coppia si è brevemente separata nel marzo 2017, per poi tornare ufficialmente insieme nel febbraio 2018. Nel settembre 2024, Perry rivelò cosa aveva portato alla rottura all'inizio della loro relazione: "Non eravamo mai stati coinvolti fin dal primo giorno", spiegò nel podcast Call Her Daddy, "Lui lo era, in un certo senso, perché aveva appena concluso un periodo di castità e aveva già delle intenzioni chiare. Io ero appena uscita da una relazione e pensavo solo di voler cambiare aria". Perry ha poi rivelato di aver ripreso i contatti con Bloom dopo che avevano lavorato separatamente su se stessi durante un ritiro spirituale durato una settimana.

Dopo aver riacceso la loro storia d'amore, Bloom ha chiesto a Perry di sposarlo il giorno di San Valentino del febbraio 2019. La coppia ha condiviso la lieta notizia su Instagram, insieme a una foto dell'anello di fidanzamento di Perry. Più tardi, quello stesso mese, Perry ha rivelato al Jimmy Kimmel Live! che Bloom le aveva fatto la proposta durante un giro in elicottero, definendo quel momento "davvero dolce". Nel marzo 2020, Perry ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio con Bloom, mostrando il pancione alla fine del video musicale di "Never Worn White". La figlia primogenita, Daisy Dove, è nata nell'agosto 2020 e la coppia si definì al settimo cielo.

Bloom nel 2024: "Non la cambierei mai ma le carriere sono ingombranti"

Negli anni successivi, la coppia ha parlato apertamente dei propri alti e bassi, rivelando di aver seguito percorsi di terapia e, come Perry scrisse su Instagram nell'aprile 2023, di "aver continuato a impegnarsi" per mantenere viva la loro scintilla. "Non la cambierei per niente al mondo , anche se a volte mi chiedo come ci riusciamo‘", ha detto Bloom al podcast "What Now?" di Trevor Noah nell'aprile 2024, "perché abbiamo queste due carriere e vite gigantesche, e la sua… a volte è come un universo".

Perry è stata sposata con Russell Brand dal 2010 al 2012, mentre Bloom è stato sposato con Miranda Kerr dal 2010 al 2013. Lui è padre anche di Flynn, nato dal precedente matrimonio nel gennaio 2011.