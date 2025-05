video suggerito

Luk3 sulla differenza d’età con Alessia Pecchia: “Non mi spaventa, sono innamorato della persona” Luk3, cantante uscito dall’ultima edizione di Amici, difende la relazione con la ballerina Alessia Pecchia, più grande di lui di 6 anni. La latinista e il cantautore hanno avuto diverse difficoltà sentimentali nella scuola ma sono usciti dal percorso in tv più innamorati che mai. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luk3, cantante uscito dall’ultima edizione di Amici, difende a spada tratta l’amore con Alessia Pecchia. I due – che nella scuola avevano vissuto più di una difficoltà – si sono innamorati nonostante la differenza d’età di 6 anni. Alessia, due volte campionessa del mondo di latino-americano, è nata nel 2001, mentre Luk3 è del 2007. Più volte, la distanza anagrafica aveva preoccupato i fan della coppia, timorosi che il cantautore non fosse sufficientemente maturo per dare ad Alessia le certezze delle quali la ballerina ha bisogno. Ma l’artista sembrerebbe non considerare in alcun modo la differenza d’età come un problema.

Luk3: “Dei commenti non mi interessa"

Contattato da Webboh, Luk3 ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di curarsi dei commenti negativi avanzati da qualcuno sulla coppia., soprattutto a proposito di una differenza d’età che non considera in alcun modo in problema: “È capitato che leggo dei commenti, delle cose e non mi interessa nulla. Ci siamo innamorati delle persone non della nostra età ed è bellissimo viverla così come la stiamo vivendo. Ci supportiamo tantissimo anche in quello che facciamo, quindi assolutamente per me non è un problema”. Un concetto che il giovane ha ribadito nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv: “Del futuro attualmente non mi spaventa molto. Io sono uno che tende a parlare poco di queste cose, nel senso che tendo a essere quasi geloso di questi momenti che voglio vivere io, voglio godermi al di là di un telefono e di una videocamera. Però non mi spaventa nulla nel senso che la vivo con massima naturalezza”.

La crisi vissuta ad Amici

Ma Luk3 e Alessia, sebbene innamorati, hanno vissuto una crisi di non poco conto nella scuola di Amici, era stato il cantautore a scegliere di lasciare la ballerina e ad avvicinarsi, a pochi giorni dalla rottura, a Raffaella, altra latinista entrata nella scuola solo a gennaio. Un avvicinamento che aveva fatto particolarmente soffrire Pecchia, dispiaciuta di vedere il cantautore rapportarsi con un’altra donna a poche ore da una crisi. Quell’allontanamento durò solo poche settimane: Luk3 e Alessia riuscirono a riconciliarsi e a tornare insieme e ancora oggi vivono la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.