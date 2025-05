video suggerito

Luk3: "Con Alessia ho avuto una semplice discussione. Per me non è facile accettare le critiche del pubblico" In un'intervista Luk3 ha fatto chiarezza sul presunto litigio tra lui e Alessia Pecchia. Il cantante, poi, ha parlato di alcuni aspetti legati al suo percorso all'interno del talent di Amici.

Nella puntata di Verissimo in onda domenica 25 maggio, Luk3 e Alessia Pecchia avevano parlato della loro storia d'amore nata all'interno del talent show di Amici. Poco dopo la registrazione della trasmissione, però, era iniziata a circolare un'indiscrezione secondo la quale i due avrebbero avuto uno scontro in centro a Milano. A fare chiarezza in un'intervista è stato il cantante, che ha anche parlato del suo percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.

Luk3: "Jacopo Sol e Deddè sono i miei veri amici"

Luk3 smentisce categoricamente di aver litigato con Alessia Pecchia, spiegando al Quotidiano Nazionale che lo scambio tra loro era solo un confronto: "Quello che è stato visto da qualcuno qualche giorno fa non era un litigio, ma una semplice discussione. Anzi, una chiacchierata. Stiamo bene, stiamo insieme, ci supportiamo sempre". Continua a mantenere i rapporti con i colleghi conosciuti all'interno del talent, in particolare con due di loro: "I veri amici che ho trovato nel programma sono Jacopo Sol e Deddè, con loro ci sentiamo spesso e cerchiamo anche di vederci".

Luk3: "Non è facile accettare le critiche del pubblico"

Luk3 non nasconde che partecipare all'interno di Amici abbia aspetti sia positivi che negativi. Il bello è stato poter lavorare con professionisti e imparare molto, ma ha trovato difficoltà con l'esposizione mediatica: "Stando in tv devi saper accettare le critiche che arrivano dal pubblico. E questo non è sempre facile". All'interno del talent è stato spesso al centro delle discussioni tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ma è riuscito a non farsi coinvolgere troppo:

Sono arrivato alla conclusione che tutto quello che riguardava la divisione fra gli insegnanti dovesse essere esterno a quello che facevo io. Nell'ultimo periodo del programma, poi, ero concentrato sul mio percorso. Perché dipendeva da me e da come lo avrei affrontato io.