Maria De Filippi sotto shock per la morte di Maurizio Costanzo, non se l’aspettava La morte di Maurizio Costanzo ha colto tutti di sorpresa, compresa Maria De Filippi che non si aspettava un peggioramento delle sue condizioni.

A cura di Redazione Spettacolo

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi (LaPresse)

La morte di Maurizio Costanzo ha colto tutti di sorpresa, compresa la moglie Maria De Filippi che non si aspettava che l'operazione subita dal marito potesse portare a un epilogo tale. Lo scrive il Corriere, che spiega che Costanzo era stato ricoverato in una clinica romana "per un piccolo intervento" che però non era considerato grave. Nonostante i problemi di salute che avevano colpito il conduttore televisivo nei mesi scorsi, l'operazione a cui si era sottoposto era considerata di routine, e la stessa De Filippi andava a trovarlo durante la degenza un paio di volte al giorno, continuando a fare la spola tra casa, ospedale e lavoro.

La notizia della morte di Maurizio Costanzo è stata data verso ora di pranzo del 24 febbraio, lasciando sgomento il mondo dello Spettacolo e non solo. Il giornalista, che è stato un pezzo importante del mondo culturale, televisivo e della società italiana, si è sposato con De Filippi il 28 agosto del 1995, con rito civile presso il Comune di Roma, e da allora non si sono più lasciati, con la conduttrice che negli ultimi anni era rimasta sempre di più vicina a lui: "Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò'. Lo penso ancora. Non mi era mai successo con le mie donne precedenti" disse lo stesso Costanzo in un'intervista. Sposati da 28 anni, De Filippi e Costanzo avevano anche un figlio, Gabriele, adottato nel 2002: "Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco" come spiegò proprio De Filippi.

E Costanzo e De Filippi hanno segnato a modo loro, in tempi diversi, anche la stessa Mediaset – prima Finivest – che nel Maurizio Costanzo Show ha visto uno dei programmi maggiormente di successo della propria vita, mentre questi ultimi anni sono stati segnati in maniera indelebile dalla presenza, dal volto e dalle idee proprio di Maria De Filippi che negli anni ha ideato, condotto e rafforzato programmi come !Amici", "Uomini e donne" e "C'è posta pr te", tre pilastri ancora oggi della programmazione di Mediaset. Fu proprio Costanzo a farla debuttare in tv, nel lontano 26 settembre 1992 quando prese il posto di Lella Costa proprio ad Amici: inizialmente si pensò a un capriccio del conduttore, ma col tempo tutti si resero conto delle potenzialità di De Filippi che ne è diventata un volto imprescindibile.