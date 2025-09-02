Le foto di Belén nuda al mare dimostrano che qualcosa sta cambiando: sono le donne a difenderla

Quando, più di 10 anni fa, Belén Rodriguez sfoggiò il tatuaggio con la farfallina a Sanremo, l’Ariston rischiò di esplodere dalle proteste. Una donna che mostrava l’inguine nudo sul palco più importante d’Italia non s’era ancora mai vista. E sebbene quella mossa riuscì a fruttare all’allora showgirl argentina un’impennata di popolarità, rese anche chiaro che a condannarla senza possibilità di ricorrere in appello sarebbe stata sempre – più di tutte le altre – una categoria: quella femminile. Donne, madri, cristiane.

Oggi, 2025 Anno del Signore, è un breve set di foto pubblicate dalla stessa Rodriguez di allora a dimostrare che qualcosa è cambiato. Che anche sui social le donne hanno imparato – o sono sulla buona strada – a non essere nemiche delle altre donne. Che hanno smesso di pensare che avere prole definisca il punto in cui inizia e finisce una persona. E nel periodo in cui il dibattito – piantatela di definirlo femminista – sul forum Phica o il gruppo Mia moglie detta l’agenda pubblica, è decisamente una buona notizia.

Belén, in un post pubblicato 16 ore fa, fa qualcosa di semplice: posta una serie di foto scattate mentre fa il bagno nuda al mare, di notte. Niente di rivoluzionario, si intende. Sono i commenti pubblicati sotto quella foto – postata per di più su Facebook, e non sul più moderno e “meglio frequentato” Instagram – a chiarire che è in moto un irreversibile cambiamento: a difendere Belén dai commenti lascivi dei maschi (Elena Guarnieri – un’altra donna, incredibile! – ha spiegato bene la differenza con la categoria degli uomini) sono soprattutto coloro che con la Rodriguez condividono i cromosomi.

È una donna l’autrice del commento con più like in assoluto. Cosa scrive? “Non vi piace? Fate a meno di guardare”. Semplice, diretta. Veloce. Tra lavoro, figli, amici, passioni ed estetista, chi vorrebbe mai perdere del tempo ad elaborare un concetto più articolato che spieghi perché è moralmente sbagliato (oltre che noioso, vecchio, capace di produrre lo stesso effetto di una cintura di castità) attaccare chi sta solo esercitando la libertà di postare quel che diavolo le pare. Non abbiamo tempo. Passate pure avanti. E quel commento ottiene centinaia di like che – indovinate? – arrivano da tantissime altre donne.

Ecco, Belén: continua a postare foto in cui sei solo tu a decidere quanto e come mostrarlo. Ci penseranno le altre donne – amiche, sconosciute, professioniste o ammiratrici – a smontare chi crede ancora che misoginia e sessismo siano ancora accettabili.