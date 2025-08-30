spettacolo
Elena Guarnieri del Tg5 sul caso del forum osceno: “Nascere maschi è nella natura, è diventare uomini che è complicato”

Elena Guarnieri, giornalista del Tg5, si unisce all’appello di altri volti dello spettacolo in merito al caso del forum osceno Phica. Nella sua considerazione in diretta dichiara: “Noi donne giornaliste, noi donne dello spettacolo, donne delle istituzioni, hanno sempre un modo per difendersi, ma non è così per tutte le donne”
A cura di Ilaria Costabile
Il caso del forum Phica.net, sul quale per anni sono state diffuse immagini di donne, famose e non, il cui corpo è stato oggetto di commenti sessisti, volgari e violenti, è al centro del dibattito che anima l'opinione pubblica. Dopo la chiusura del sito, sul quale si stanno svolgendo accurate indagini, è doveroso soffermarsi sulla necessità di tutelare chi subisce questa terribile violazione della privacy e spesso non ha voce per potersi difendere. Ad affrontare la questione è la giornalista del Tg5, Elena Guarnieri, che durante l'edizione serale del telegiornale Mediaset si è ritagliata uno spazio di riflessione.

Il discorso di Elena Guarnieri in diretta al Tg5

Elena Guarnieri è intervenuta durante la messa in onda del telegiornale di Canale 5, come di consueto dopo le 20, per parlare in maniera chiara del caso del forum Phica.net, in cui sono state diffuse molteplici immagini di donne, senza il loro consenso. La giornalista dichiara:

A questo punto permetteteci una riflessione, ci viene da chiedere se chi pubblica certe foto oscene, certi commenti a dir poco volgari e sessisti, pensa al fatto che quella roba possa finire nella mani di un figlio, magari di un adolescente, magari come è capitato anche a qualcuna di noi. Ci viene anche da chiedere, come sia possibile che siano proprio i fidanzati, i mariti, a usare il corpo delle proprie compagne, dandolo letteralmente in pasto a certi siti scabrosi. Ovviamente, noi donne giornaliste, noi donne dello spettacolo, donne delle istituzioni, abbiamo sempre un modo per difenderci, ma non è così per tutte le donne, che possono anche non reggere alla vergogna di vedersi denudate, di sentirsi abusate verbalmente, ed è a loro che noi dobbiamo pensare. Nascere maschi è nella natura, è diventare uomini che è molto complicato, molto difficile e questo riguarda davvero tutti, noi genitori, la scuola, le istituzioni, siamo tutti coinvolti.

Elena Guarnieri: "Il problema non sono solo i siti che pubblicano foto e commenti deliranti"

La riflessione arriva anche dopo una serie di messaggi e appelli diramati anche da altri volti noti dello spettacolo, come le giornaliste del Tg1, che hanno incitato le donne a denunciare. Intanto, il video della diretta è stato condiviso anche dalla giornalista sul suo profilo Instagram che scrive a corredo un'ulteriore considerazione sul fatto che, in diversi contesti, le sono stati rivolti commenti inopportuni:

Il problema non sono solo i siti che pubblicano foto e commenti deliranti. Ricordo un "giornalista" (non gli farò pubblicità) scrivere di me una frase immonda e un "simpatico" trapper da 1k di follower appellarmi con una frase irripetibile. E anche oggi leggo commenti del tipo: ‘proprio lei, chissà con Berlusconi". Cervelli piccoli non evolveranno mai. Per fortuna, a fronte di pochi omuncoli, ci sono tanti uomini veri.

