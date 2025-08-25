Gossip
video suggerito
video suggerito

Il lavoro estivo di Gemma Galgani: la dama di Uomini e Donne fa la cameriera in Valle d’Aosta

Gemma Galgani, storica protagonista del trono over di Uomini e Donne, è stata fotografata a Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, mentre svolge un lavoretto estivo: lavora come cameriera in un bar.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine

La foto che non ti aspetti arriva dalla copertina del settimanale Nuovo. L’immagine mostra Gemma Galgani, volto storico del trono over di Uomini e Donne, impegnata in quello che il settimanale definisce un “lavoretto estivo”: lavora come cameriera in un locale a Saint-Vincent, in Valle d’Aosta.

Gemma è stata fotografata mentre prende le ordinazioni e chiacchiera con i clienti. “Dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore”, racconta uno dei frequentatori del locale. Scatti che celebrano l’energia inesauribile della dama 75enne, da tempo antagonista dell'opinionista Tina Cipollari che l'ha eletta quale bersaglio preferito dei suoi scherzi.

Terminata l’estate, Gemma Galgani tornerà a Uomini e Donne

Il lavoro di cameriera potrebbe essere solo un impiego temporaneo. Presto, infatti, Gemma dovrebbe tornare a Roma per riprendere il suo posto nello studio di Uomini e Donne, show di cui fa parte da anni. Saint-Vincent, tra l’altro, non è vicino alla sua residenza: Gemma vive a Torino, dove fino a qualche anno fa lavorava come assistente di sala a teatro. Proprio al teatro, infatti, la donna sostiene di avere dedicato la sua intera esistenza.

Leggi anche
Genny Urtis e Valeria Marini ballano su uno yacht sulle note di "Baci stellari": il video è virale

Gemma Galgani resta single nonostante gli anni a Uomini e Donne

Anche quest’anno, Gemma ha trascorso l’estate da single. Nonostante i tentativi della redazione del programma condotto da Maria De Filippi, la dama torinese non è riuscita a trovare l’uomo dei suoi sogni. Le brevi conoscenze nate durante l’ultima stagione del programma si sono concluse nel giro di poche settimane, lasciandola nella stessa situazione sentimentale di partenza.

Il lavoro, invece, continua a darle soddisfazioni, come testimoniano le foto pubblicate da Nuovo. Immutato resta anche l’affetto del pubblico, che considera ormai Gemma una delle colonne portanti del pomeriggio di Canale 5.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Mostra del cinema
Venezia 2025
Gal Gadot rinuncia a Venezia dopo le proteste Pro Palestina, il caso a due giorni dall’inizio
La lettera degli artisti di Venice4Palestine firmata da 1500 artisti italiani
Festival di Venezia 2025, programma e ospiti: i film italiani in concorso, attesa La Grazia di Sorrentino e Servillo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views