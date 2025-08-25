Il lavoro estivo di Gemma Galgani: la dama di Uomini e Donne fa la cameriera in Valle d’Aosta

Gemma Galgani, storica protagonista del trono over di Uomini e Donne, è stata fotografata a Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, mentre svolge un lavoretto estivo: lavora come cameriera in un bar.

La foto che non ti aspetti arriva dalla copertina del settimanale Nuovo. L’immagine mostra Gemma Galgani, volto storico del trono over di Uomini e Donne, impegnata in quello che il settimanale definisce un “lavoretto estivo”: lavora come cameriera in un locale a Saint-Vincent, in Valle d’Aosta.

Gemma è stata fotografata mentre prende le ordinazioni e chiacchiera con i clienti. “Dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore”, racconta uno dei frequentatori del locale. Scatti che celebrano l’energia inesauribile della dama 75enne, da tempo antagonista dell'opinionista Tina Cipollari che l'ha eletta quale bersaglio preferito dei suoi scherzi.

Terminata l’estate, Gemma Galgani tornerà a Uomini e Donne

Il lavoro di cameriera potrebbe essere solo un impiego temporaneo. Presto, infatti, Gemma dovrebbe tornare a Roma per riprendere il suo posto nello studio di Uomini e Donne, show di cui fa parte da anni. Saint-Vincent, tra l’altro, non è vicino alla sua residenza: Gemma vive a Torino, dove fino a qualche anno fa lavorava come assistente di sala a teatro. Proprio al teatro, infatti, la donna sostiene di avere dedicato la sua intera esistenza.

Gemma Galgani resta single nonostante gli anni a Uomini e Donne

Anche quest’anno, Gemma ha trascorso l’estate da single. Nonostante i tentativi della redazione del programma condotto da Maria De Filippi, la dama torinese non è riuscita a trovare l’uomo dei suoi sogni. Le brevi conoscenze nate durante l’ultima stagione del programma si sono concluse nel giro di poche settimane, lasciandola nella stessa situazione sentimentale di partenza.

Il lavoro, invece, continua a darle soddisfazioni, come testimoniano le foto pubblicate da Nuovo. Immutato resta anche l’affetto del pubblico, che considera ormai Gemma una delle colonne portanti del pomeriggio di Canale 5.