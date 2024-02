Crisi Ferragnez, Travaglio: “Silenzio Fedez su ‘Chiara come Wanna Marchi’? Che doveva dire, poveretto” Marco Travaglio, ospite nella trasmissione Amori&Disaccordi, smentisce di essere la causa della crisi tra i Ferragnez. Il giornalista torna a parlare della sua partecipazione al podcast Muschio Selvaggio. In quell’occasione sosteneva come Fedez ce l’avesse con Lucarelli “per aver trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Travaglio, durante l'ultima puntata di Amori&Disaccordi, talk politico sul Nove, torna a parlare della sua partecipazione al podcast Muschio Selvaggio. Luca Sommi, conduttore della trasmissione, rivolgendosi a Travaglio: "È stato scritto che dietro la separazione dei Ferragnez c'è il tuo zampino perché tu sei andato a Muschio Selvaggio e hai detto a Fedez che attacca Selvaggia Lucarelli perché ha reso tua moglie Wanna Marchi. Il fatto che Fedez non abbia replicato sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Il giornalista ha sostenuto di non credere a questi rumors: "Ho detto una cosa che sanno tutti, lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro e sulle uova di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la "Santa Chiara" in Wanna Marchi".

Cosa ha detto Marco Travaglio sul caso Ferragni-Fedez

Per introdurre il tema dei Ferragnez e lo scoop sulla loro separazione, Luca Sommi spiega come i social riescano ad amplificare qualsiasi cosa. Stessa sorte, infatti, sarebbe toccata alle parole di Travaglio, che sosteneva come Fedez provi risentimento nei confronti di Selvaggia Lucarelli "per aver trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi". La frase, pronunciata durante la puntata di Muschio Selvaggio, non aveva ottenuto repliche da Fedez. Era poi arrivato anche un rimprovero dalla stessa Selvaggia Lucarelli, accusando i conduttori del podcast di non aver tagliato questa parte "per proteggere le visualizzazioni". All'accusa aveva poi risposto il co-conduttore di Muschio Selvaggio e responsabile del montaggio, Mr.Marra: "Non censuriamo nessuno". Durante la trasmissione di Amori&Disaccordi, Marco Travaglio è tornato a parlare della vicenda:

Non credo che ci si possa separare per così poco, viviamo nell'era della superficialità ma non fino a questo punto. Ci sono di mezzo i bambini. Io ho detto una cosa che sanno tutti, lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficenza e poi sulle uova di pasqua ha trasformato nell'immaginario collettivo la Santa Chiara in Wanna Marchi, questo è quello che è successo

Travaglio sulla mancata replica di Fedez: "Che doveva dire, poveretto"

Durante la puntata di Muschio Selvaggio, non era arrivata alcuna replica da parte di Fedez. Marco Travaglio continua: "Che doveva dire, poveretto. Credo che lo sappia anche lui, magari non va tanto d’accordo con la lingua italiana, ma sui media ci lavora e ci gioca. Credo sia consapevole del danno reputazionale, non per colpa di Selvaggia ma derivato dalle azioni di Chiara Ferragni, smascherate dalla Lucarelli. La colpa non è di Selvaggia, ma di Chiara, dell’influencer tra le più popolari al mondo con 30 milioni di follower. E anche su questo vedremo se sono tutti autentici o meno". Preferisce non commentare la notizia della crisi tra i due coniugi: "Commentare la separazione di un'altra coppia mi sembra un'oscenità perché ci sono dei ragazzi di mezzo, non voglio nemmeno infierire su queste due persone in un momento di difficoltà". In trasmissione, a proposito della questione, interviene anche Maurizio Belpietro, direttore della Verità: "Loro sono i Kardashian italiani, hanno scelto di raccontare la loro vita costruendoci su un business milionario. Stanno attraversando un momento difficile ma non possono appellarsi alla privacy solo quando gli conviene".