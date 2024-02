Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, il Codacons diffida Nove: “Pronti a sequestrare il programma” Il Codacons ha depositato una diffida nei confronti di Nove e di Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, se non ci sarà un “equilibrato contraddittorio”. “Inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine. Pronti a chiedere il sequestro”, fa sapere l’associazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Codacons attacca Che Tempo Che Fa. L'associazione ha diffidato Discovery Italia e Nove, il canale sul quale va in onda, chiedendo di annullare l'ospitata di Chiara Ferragni, prevista per domenica 3 marzo. "Se la rete non accoglierà la richiesta, siamo pronti a chiedere il sequestro", si legge in una nota. Proprio oggi la conferma della presenza dell'imprenditrice digitale nel programma, condotto da Fabio Fazio, dopo lo scoop lanciato da Dagospia sulla rottura con Fedez.

Codacons diffida Nove per l'ospitata a Chiara Ferragni

Il Codacons ha presentato una formale diffida nei confronti di Nove, chiedendo di annullare l'ospitata di Chiara Ferragni, prevista per il 3 marzo, se non sarà previsto un contraddittorio. E se tutto questo non dovesse avvenire, l'associazione è pronta a chiedere il sequestro del programma condotto da Fabio Fazio:

Il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione.

"Inaccettabile dare spazio a una persona sotto indagine"

Il Codacons ritiene anche "inaccettabile" che Nove dia spazio a una persona sottoposta a indagine per "reati gravissimi contro i cittadini". Chiara Ferragni, ad oggi, è indagata per truffa aggravata in seguito al caso Pandoro Balocco, dopo il quale diversi brand hanno deciso di interrompere con lei la collaborazione. Oltre a questo, l'associazione contesta l'assenza di un contradditorio in trasmissione:

Appare di per se inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani.