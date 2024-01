Marina Di Guardo fa da scudo a Chiara Ferragni sui social: “Cancellati i commenti negativi” Chiara Ferragni e Marina Di Guardo hanno aggiornato i loro profili social nelle ultime ore applicando però una strategia. La madre dell’influencer ha deciso di impegnarsi a cancellare i commenti negativi e bloccare gli hater, l’imprenditrice invece ha limitato i commenti ai non-seguaci. L’indiscrezioni de Il Giornale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo settimane di silenzio, Chiara Ferragni è tornata ad essere presente sui social. Dopo le IG story condivise sul suo profilo, la mamma, Marina Di Guardo, ha dedicato un post alla sua primogenita con una serie di foto in cui sorridono vicine in compagnia di Leone e Vittoria. Un cuore è la didascalia del post arricchito poi da una pioggia di commenti, tutti positivi. "Bellissime", "Forza Chiara", "Ora brilla di più" sono solo alcuni dei pensieri degli utenti che hanno dedicato un messaggio all'imprenditrice digitale, travolta dalla vicenda dei pandori Balocco e dalla gogna mediatica. In realtà, racconta Il Giornale, Marina Di Guardo si sarebbe impegnata a cancellare tutti i commenti degli haters.

Marina Di Guardo su Instagram: "Cancella e blocca utenti"

È il Giornale a raccontare di una strategia messa in pratica da Marina Di Guardo su Instagram. La mamma di Chiara Ferragni si sarebbe impegnata nelle ultime ore a cancellare ogni commento negativo rivolto alla figlia e alla famiglia Ferragni, bloccando, inoltre, i leoni da tastiera.

Le ultime settimane sono state segnate da particolari accuse rivolte all'imprenditrice digitale, vittima inoltre di vandali che hanno imbrattato il negozio di Roma con le scritte "Bandita" e "Truffatrice". Per questo motivo la madre avrebbe deciso di applicare una strategia per permetterle di tornare ad essere attiva sui social.

La strategia di Chiara Ferragni

Anche il profilo social di Chiara Ferragni nasconde una tattica ben precisa per evitare la pubblicazione di commenti negativi. L'imprenditrice digitale ha limitato la possibilità di commentare: potranno lasciarle un messaggio a corredo del post solo gli utenti che la seguono. Entrambe le mosse non sono sfuggite ai seguaci che nelle ultime ore si sono riversati sul profilo di Fedez. "Parlate di libertà e poi limitate e censurate le critiche. Pazzesco, veramente" scrive qualcuno, "Una telenovela venezuelana, un bel silenzio e fate più bella figura", aggiunge un altro.