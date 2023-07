Perché la barca dei Ferragnez si chiama Raviolo: il nome nasconde una dedica d’amore Weekend sul lago di Como per i Ferragnez, con giro in barca. Il nome “Raviolo” ha un significato importante per la coppia, è la loro promessa d’amore.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Fedez hanno un posto del cuore, a cui sono molto affezionati. Amano il lago di Como, dove si recano spesso per brevi weekend in famiglia, per staccare un po' la spina dagli impegni quotidiani, per concedersi qualche momento di relax lontano dal caos cittadino. Il sogno della coppia era da tempo poter acquistare casa lì. E ci sono riusciti. Il progetto si è finalmente concretizzato. Ai fan, l'imprenditrice ha mostrato felicissima la nuova villa. I Ferragnez al completo (coi figli Leone e Vittoria) si sono trasferiti lì durante il weekend: ne hanno approfittato anche per fare un giro in barca, anche questa di loro proprietà.

Il significato del nome

Chiara Ferragni e Fedez come George Clooney e Amal Alamuddin: i Ferragnez, proprio come la coppia hollywoodiana, hanno acquistato casa sul lago di Como. La villa si trova a Pognana Lario, un piccolo borgo con poche centinaia di abitanti, che ha conquistato i loro cuori per la bellezza del paesaggio e la tranquillità che trasmette.

La nuova villa è immersa nel verde e affaccia sul lago; è dotata di una enorme piscina a sfioro e di ampia terrazza, mentre gli interni sono arredati con parquet e colori chiari. La vista panoramica è mozzafiato. La coppia si è trasferita lì nel weekend assieme ai figli, Leone e Vittoria. Ma che fine settimana al lago sarebbe, senza un giro in barca?

Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato la loro barca, che ha un nome singolare. "Raviolo" si legge chiaramente ed è un nome che per loro nasconde qualcosa di importante: è una sorta di promessa d'amore, perché fa riferimento agli inizi della storia della coppia. Era proprio questo il nomignolo che l'imprenditrice aveva dato al rapper i primi tempi della loro frequentazione.

Il tattoo di coppia dei Ferragnez

Proprio un raviolo sorridente è anche il simbolo che entrambi hanno tatuato sulla mano sinistra nel 2017, precisamente tra l’indice e il pollice. Con questo segno indelebile sulla pelle hanno suggellato il loro amore e lo hanno scelto anche come nome per la loro barca, simbolo delle tante avventure di famiglia pronti a vivere da qui agli anni a venire.