Chiara Ferragni pronta per Sanremo: il primo shooting con le conduttrici è in accappatoio bianco Mancano pochissime settimane al Festival di Sanremo e le co-conduttrici si sono riunite per la prima volta per uno shooting esclusivo. Chiara Ferragni ha condiviso una piccola anteprima del servizio, mostrandosi in accappatoio bianco accanto alle colleghe.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sarà tra le grandi protagoniste del prossimo Festival di Sanremo, l'attesissimo evento di Rai 1 in occasione del quale debutterà nei panni della co-conduttrice. Affiancherà Amadeus nella prima e nell'ultima serata, mentre nelle restanti puntate lascerà spazio ad altre donne note dello spettacolo: Francesca Fagnani, Chiara Comencini e Paola Egonu. Oggi per loro è stata una giornata importante: fatta eccezione per la pallavolista, le co-conduttrici si sono riunite per un esclusivo shooting. A dare una piccola anticipazione delle foto ufficiali che verranno diffuse nei prossimi giorni è stata l'imprenditrice digitale, che proprio sui social ha postato dei selfie nel backstage.

Chiara Ferragni, lo shooting con le co-conduttrici di Sanremo

Mancano poche settimane al Festival di Sanremo 2023 e per Chiara Ferragni i preparativi stanno entrando nel vivo: dopo aver annunciato di aver donato completamente il suo cachet a un'associazione che combatte la violenza sulle donne, è volata a Parigi per provare gli abiti che sfoggerà sul palco dell'Ariston.

Amadeus e Chiara Ferragni

Ora, invece, è tornata a Milano e ha incontrato per la prima volta le co-conduttrici delle diverse serate per realizzare uno shooting di gruppo. Al loro fianco non potevano mancare i "padroni di casa" Amadeus e Gianni Morandi, che hanno indossato rispettivamente una camicia personalizzata a tema Sanremo e un semplice cardigan blu notte.

Le co–conduttrici con Amadeus e Morandi

Le co-conduttrici con gli accappatoi coordinati

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono state soprattutto le future co-conduttrici, anche se nessuna di loro ha mostrato il look scelto per lo shooting. Se la Fagnani si è lasciata immortalare in total white con maxi maglione di lana e pantaloni palazzo, la Ferragni e la Comencini hanno preferito coprirsi con degli accappatoi bianchi.

Francesca Fagnani, Chiara Comencini e Chiara Ferragni

La prima ha lasciato intravedere solo dei collant velati in nero, mentre l'attrice toscana ha rivelato una maxi scollatura iper femminile. Poco dopo, inoltre, la Ferragni ha condiviso un suo breve video nel backstage mentre prova a camminare con delle maxi zeppe a forma di piedi firmate Schiaparelli: sorprenderà i fan proprio con quell'originale accessorio nel servizio fotografico sanremese?