Come funziona il Serale di Amici 2025, il regolamento: le sfide, il televoto e la giuria Sabato 22 marzo, in prima serata su Canale 5, inizia il Serale di Amici 2024/25. 16 allievi, 8 cantanti e 8 ballerini, divisi in tre squadre si sfideranno per contendersi la vittoria di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Ecco tutto quello che c'è da sapere: giudici, regolamento, televoto e data della finale.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 22 marzo va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2024/25. L'appuntamento è su Canale 5 dalle ore 21.30. 16 allievi, 8 cantanti e 8 ballerini, si sfideranno per contendersi la vittoria di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Tre le squadre in cui saranno divisi: Rudy Zerbi- Alessandra Celentano, Anna Pettinelli- Deborah Lettieri, Emanuel Lo- Lorella Cuccarini. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Serale, dal regolamento alle puntata e la giuria.

Come funziona il televoto per le sfide: il regolamento

Come nelle scorse edizioni, anche quest'anno le tre squadre si affronteranno in più manches durante ogni puntata. A giudicare le sfide potranno essere i tre giudici in studio (al momento Cristiano Malgioglio, Amadeus e Elena D'Amario), i professori di canto e ballo, il pubblico da casa attraverso il televoto. I telespettatori, in particolare, potranno esprimere la loro preferenza sul singolo allievo da salvare o eliminare e anche sul destino della squadra. Non sarà così però per tutte le manches, come precisa il regolamento:

Alcune manches potranno essere valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Inoltre, la commissione interna, i giudici, i professori presenti in studio potranno individuare autonomamente i concorrenti che verranno via via sottoposti al televoto.

Chi sono i giudici del Serale

Stando a quanto riporta Adnkronos, in attesa della conferma ufficiale da parte del programma, ci sarà una formazione inedita per quanto riguarda i giudici del Serale di Amici. Sarebbe confermata la presenza di Cristiano Malgioglio per la quarta edizione consecutiva, affiancato per la prima volta da Amadeus e dalla ballerina professionista Elena D'Amario, in passato ex allieva della scuola, entrambi al loro esordio in questo ruolo.

Quante puntate sono e la data della finale

La prima puntata del Serale di Amici 2024/2025 andrà in onda sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Salvo cambi di programmazione e stando a quanto si legge nel regolamento pubblicato, saranno nove in totale gli appuntamenti con la fase finale del talent, uno ogni settimana. La finale, in cui verrà proclamato il vincitore, è prevista per domenica 18 maggio 2025, dalle ore 21.30 alle ore 1.30 circa.